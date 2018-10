Moscovici | “In Italia governo euroscettico e xenofobo | sulla manovra rispetti le regole” 

Manovra - Moscovici : “In Italia governo decisamente euroscettico e xenofobo” : “Gli Italiani hanno fatto la scelta di un governo decisamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio tenta di sbarazzarsi degli obblighi europei”. Dopo i toni conciliatori adottati nei giorni scorsi sull’annuncio dell’Italia di voler portare il deficit al 2.4% nel 2019, il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici ha attaccato l’esecutivo Lega-M5s parlando a una conferenza ...

