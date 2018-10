Moscovici | Governo italiano xenofobo Salvini | Insulta

Manovra - Moscovici : «Italia ha scelto governo xenofobo - faremo rispettare regole» : « faremo rispettare le regole» . Lo ha detto il commissario Ue, Pierre Moscovici , rispondendo - a margine dell'International Economic Forum of the Americas presso la sede Ocse di Parigi...

Moscovici : “In Italia governo euroscettico e xenofobo - sulla manovra rispetti le regole” : Come gli ungheresi «anche gli Italiani hanno optato per un governo decisamente euroscettico e xenofobo, che sulle questioni migratorie e di bilancio sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei». Sono le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, a margine del suo intervento all'International Economic Forum of the America...