Moscovici | «Governo italiano xenofobo  e euroscettico» Salvini | «Parla a vanvera»

Moscovici : in Italia governo euroscettico e xenofobo | Salvini replica : parla a vanvera : Nuova bordata da Bruxelles dopo le uscite di Salvini e Di Maio contro la Commissione Ue: "Gli Italiani hanno optato per un governo decisamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio, sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei"

Moscovici : «Governo italiano xenofobo ed euroscettico» Salvini : «Parla a vanvera» : Il commissario Ue agli Affari economici a Parigi: «Gli italiani hanno fatto la scelta di un governo decisamente euroscettico e xenofobo». Salvini: «Parla a vanvera»

Moscovici - “in Italia governo xenofobo e anti-Euro”/ Ira Salvini : “parla a vanvera - non siamo razzisti” : Pierre Moscovici attacca il governo gialloverde: "in Italia esecutivo xenofobo e anti Euro". Caos Manovra e Def, le reazioni di Salvini: "parla a vanvera, non siamo razzisti"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:14:00 GMT)

Salvini : Moscovici parla a vanvera - governo scelto da cittadini : Roma, 3 ott., askanews, - 'Moscovici parla a vanvera, in Italia non c'è nessun razzismo o xenofobia, ma finalmente un governo scelto dai cittadini che ha bloccato gli scafisti e chiuso i porti ai ...

Moscovici : "Italiani hanno scelto governo xenofobo" : Bruxelles, 3 ott., AdnKronos, - - "Anche gli italiani hanno fatto la scelta di un governo risolutamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio, tenta di disfarsi degli ...

Nuovo attacco di Moscovici all'Italia : 'Governo euroscettico e xenofobo' : Contro il governo M5s-Lega arriva un'altra pesante accusa firmata dal commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici . Come gli ungheresi "anche gli italiani hanno optato per un esecutivo ...

Moscovici : “In Italia governo euroscettico e xenofobo - sulla manovra rispetti le regole” : Come gli ungheresi «anche gli Italiani hanno optato per un governo decisamente euroscettico e xenofobo, che sulle questioni migratorie e di bilancio sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei». Sono le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, a margine del suo intervento all'International Economic Forum of the America...

Manovra - Moscovici : 'Italia ha scelto governo xenofobo - faremo rispettare regole' : 'faremo rispettare le regole'. Lo ha detto il commissario Ue, Pierre Moscovici, rispondendo - a margine dell'International Economic Forum of the Americas presso la sede Ocse di Parigi - a una domanda ...

Manovra - Moscovici : «Italia ha scelto governo xenofobo - faremo rispettare regole» : «faremo rispettare le regole». Lo ha detto il commissario Ue, Pierre Moscovici, rispondendo - a margine dell'International Economic Forum of the Americas presso la sede Ocse di Parigi...

Moscovici : «In Italia governo euroscettico e xenofobo - faremo rispettare le regole» : Il commissario Ue agli Affari economici a Parigi: «Gli Italiani hanno fatto la scelta di un governo decisamente euroscettico e xenofobo»

Manovra - Moscovici : “Italiani hanno scelto un governo euroscettico e xenofobo” : Il commissario Ue Pierre Moscovici intravede il rischio 'Italexit': "Per i politici italiani Bruxelles e l'Europa sarebbero la causa di tutti i nostri mali ed è il momento per il popolo di riprendersi il potere dalle mani dei tecnocrati. È un'idea che è già stata al cuore della campagna per la Brexit. Ma è retorica fallace".Continua a leggere

Manovra - Moscovici : “In Italia governo decisamente euroscettico e xenofobo” : “Gli Italiani hanno fatto la scelta di un governo decisamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio tenta di sbarazzarsi degli obblighi europei”. Dopo i toni conciliatori adottati nei giorni scorsi sull’annuncio dell’Italia di voler portare il deficit al 2.4% nel 2019, il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici ha attaccato l’esecutivo Lega-M5s parlando a una conferenza ...

Manovra del Popolo - con deficit 2 - 4% governo sfida Ue. Moscovici la vede male mentre Borghi punta su BTP e gela Draghi : Niente da fare, alla fine hanno vinto le colombe: precisamente, contro il rigore del falco del ministro dell'economia Giovanni Tria, hanno avuto la meglio, dopo 12 ore circa di trattative, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Niente deficit-Pil "ben al di sotto del 2%", come aveva ordinato qualche ...

Moscovici avverte il governo : “L’Italia è un problema per Ue : Moscovici avverte il governo: “L’Italia è un problema per Ue Pierre Moscovici non ha usato giri di parole o mezzi termini.… L'articolo Moscovici avverte il governo: “L’Italia è un problema per Ue proviene da Essere-Informati.it.