Morto Graciano Rocchigiani | l’ex campione di boxe investito mentre camminava “barcollando”

Boxe : l’ex campione del mondo Graciano Rocchigiani Morto in un incidente stradale. Il pugile italo-tedesco aveva 54 anni : Una brutta notizia per il mondo della Boxe. E’ morto per via di un incidente stradale l’ex campione del mondo dei supermedi IBF e dei mediomassimi WBC, oltre che campione europeo dei supermedi, Graciano Rocchigiani. Il 54enne italo-tedesco era a Belpasso, in provincia di Catania, dove si trovava in visita alla compagna con cui ha avuto due figli, venendo investito. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’ex ...