Morgan verso X Factor - sarà lui a rimpiazzare Asia Argento : A quanto pare sarà Morgan a sostituire Asia Argento al bancone della giuria a X Factor . La conferma ufficiale ancora non c’è, ma secondo un’indiscrezione di TvBlog, sarà l’ex compagno dell’attrice a occupare la sedia di giurato. Un affare di famiglia, dunque, anzi uno scambio in famiglia: Asia e Morgan sono stati insieme dal 2000 al 2007 e hanno...

Per Morgan Stanley l'azionario Usa ha le "gambe rotte". Si va verso un importante sell-off? : Per anni, uno dei fattori principali che ha sollevato il mercato azionario statunitense è stato il fatto che alcuni dei nomi più grandi e in rapida crescita tra i titoli finanziari hanno proseguito ...