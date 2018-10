Moratti presidente della FIGC? Agnelli e Micciché favorevoli alla candidatura

Agnelli vorrebbe Moratti presidente della Figc : la quiete dopo la tempesta Calciopoli? : Agnelli e Moratti schierati dalla stessa parte, sembra uno scenario assurdo, ma in realtà il presidente della Juventus potrebbe compiere una mossa a sorpresa Le famiglie Agnelli e Moratti , hanno vissuto la querelle Calciopoli da assolute rivali. Adesso però sembra che il rampollo Andrea abbia voglia di far pace, nonostante le punzecchiature degli anni passati. Il presidente bianconero aveva dichiarato a seguito del caso Calciopoli: ...

Sport : Special Olympics Italia - Angelo Moratti eletto nuovo presidente : Angelo Moratti , già vice presidente di Special Olympics International, è il nuovo presidente dell'associazione. La sua elezione è avvenuta, ieri, a Roma, in occasione dell'assemblea generale dell'...

Milano - gli ex sindaci Pisapia e Moratti e l'ex presidente Formigoni indagati per le esondazioni del Seveso : Chiusa l'inchiesta della Procura: "Danni per 178 milioni di euro". Avviso di garanzia anche all'assessore lombardo De Corato