Mondiali volley | Italia-Cina domani alle 12 20 Le azzurre si giocano il primo posto

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina - sfida campale alle Campionesse Olimpiche! Azzurre a caccia del pokerissimo per avvicinare la Final Six : L’Italia sta impressionando ai Mondiali 2018 di Volley femminile, questa mattina ha demolito la temuta Turchia di Giovanni Guidetti e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata, ma ora la testa è già rivolta alla sfida di domani contro la Cina (ore 12.20, per la prima volta ci spostiamo dalla fascia delle 06.40). La nostra Nazionale, che nelle prime quattro uscite non ha lasciato per strada nemmeno un set, ora se la ...

Italia-Cina in tv - Mondiali volley femminile : a che ora inizia e su che canale vederla : Giovedì 4 ottobre è il grande giorno di Italia-Cina ai Mondiali 2018 di volley femminile, l’attesissimo big match che mette in palio il primo posto nella Pool B. Le azzurre affronteranno le Campionesse Olimpiche a Sapporo (Giappone) in un incontro fondamentale per il prosieguo del nostro cammino nella rassegna iridate: vincere questa partita significherebbe aumentare notevolmente le possibilità di qualificazione alla terza fase, una ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Serbia - Russia e Brasile a valanga. La Cina lascia un set - USA costretti al tie-break : Proseguono i Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi erano in programma ben 12 partite valide per la quarta giornata della prima fase, tutte le Nazionali qualificate alla rassegna iridata sono scese in campo. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE OLANDA vs ARGENTINA 3-0 (25-17; 25-17; 25-22), Pool A a Yokohama Arriva la quarta vittoria per le orange che hanno passeggiato sulla piccola ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite di domani (4 ottobre). Programma - orari e tv : domani giovedì 4 ottobre si disputano ben 12 partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Tutte le Nazionali scenderanno in campo per concludere la prima fase della rassegna iridata. Torna in campo anche l’Italia per il big match contro la CIna Campionessa Olimpica. Super sfida anche nella Pool C tra la Russia e gli USA, compiti invece agevoli per le altre big: Brasile contro il Kazakhstan, Olanda col ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina - le Campionesse Olimpiche ai raggi X. La stella Zhu Ting e tante difese : L’Italia prosegue la propria marcia da imbattuta ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre hanno asfaltato la Turchia e ora si lanciano verso la sfida contro la Cina (domani, ore 12.20) che chiuderà la prima fase della rassegna iridata. Le azzurre si presenteranno all’appuntamento da imbattute e se la dovranno vedere contro le Campionesse Olimpiche in un incontro che metterà in palio il primo posto nella Pool A. ...

Volley - Mondiali : Italia schiacciasassi - ko anche la Turchia : Cristina ChirichellaOfelia MalinovSylvia NwakalorBeatrice ParrocchialeCarlotta CambiSe fosse stato un incontro di pugilato, probabilmente sarebbe intervenuto l’arbitro a decretare la fine anticipata per knockout. Nella quarta partita dei Mondiali femminili di Volley, infatti, l’Italia ha picchiato forte – sul pallone – e ha messo ko la Turchia del coach modenese Giovanni Guidetti: le azzurre, dopo aver battuto Bulgaria, Canada e ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina. Programma - orario e tv : L’Italia tornerà in campo giovedì 4 ottobre ai Mondiali 2018 di Volley femminile per affrontare la Cina nell’ultimo incontro della prima fase. La nostra Nazionale sfiderà le Campionesse Olimpiche a Sapporo (Giappone) in un incontro fondamentale per le nostri ambizioni: vincere sarebbe fondamentale per pensare seriamente di continuare il nostro cammino in questa rassegna iridata e di puntare concretamente alla qualificazione alla ...

