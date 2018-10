Mondiali volley femminili 2018 | Mazzanti soddisfatto della sua Italia | “oggi abbiamo

Volley femminile - Mondiali 2018 - Davide Mazzanti : “Oggi abbiamo offerto una grande prestazione contro la Turchia” : L’Italia è inarrestabile nei Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre continuano a viaggiare a ritmi folli come un treno in corsa che travolge tutto e spazza via la Turchia con un roboante 3-0 (25-19; 25-21; 25-12): quarta vittoria consecutiva della nostra Nazionale in questa rassegna iridata, sono serviti appena 73 minuti per demolire le anatoliche in uno degli incontri più temuti della prima fase. A Sapporo (Giappone) le ragazze del ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina. Programma - orario e tv : L’Italia tornerà in campo giovedì 4 ottobre ai Mondiali 2018 di Volley femminile per affrontare la Cina nell’ultimo incontro della prima fase. La nostra Nazionale sfiderà le Campionesse Olimpiche a Sapporo (Giappone) in un incontro fondamentale per le nostri ambizioni: vincere sarebbe fondamentale per pensare seriamente di continuare il nostro cammino in questa rassegna iridata e di puntare concretamente alla qualificazione alla ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Turchia 3-0 - le pagelle. Danesi granitica - Egonu e Sylla scatenate : le azzurre volano : I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE LA CRONACA DI Italia-Turchia L’Italia ha demolito la Turchia con un roboante 3-0 ai Mondiali 2018 di Volley femminile e ha così infilato la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata. Le azzurre si sono imposte con grande autorevolezza nei confronti delle anatoliche allenate da Giovanni Guidetti. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti scese in campo a Sapporo ...

