Mondiali donne | Turchia ko 3-0 | per l' Italia quarta vittoria consecutiva

Mondiali volley donne - poker dell'Italia : Turchia sconfitta 3-0 : Nemmeno un set perso. Quarto successo per le azzurre di Mazzanti nel Campionato del Mondo femminile 2018. L'ultima avversaria a cadere è stata la Turchia per 3-0, 25-19, 25-21, 25-12,. Un successo importante perché la sfida contro la formazione di Guidetti rappresentava in pratica il ...

Volley - Mondiali donne : Italia batte Turchia 3-0 : Al Mondiale di Volley le azzurre continuano a snocciolare la tabellina del tre, con una disinvoltura impressionante. Anche la forte Turchia, allenata dal ct Italiano Giovanni Guidetti, deve piegarsi a ...

Video/ Italia Cuba (risultato finale 3-0) : highlights e sintesi del match (Mondiali volley donne) : Video Italia Cuba: info streaming Video e tv Rai del match previsto oggi, terzo incontro del girone B per la prima fase dei Mondiali 2018 di volley femminile.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:35:00 GMT)

Volley - Mondiali donne : le prossime gare dell'Italia in diretta Rai : Due su due ed i motivi per sorridere ci sono tutti. Ai Mondiali di Volley femminili in corso di svolgimento in Giappone, l'Italia batte 3-0 il Canada nella seconda partita del gruppo B, bissando dunque nel punteggio e nella sostanza la vittoria sulla Bulgaria. Decisamente senza storia i tre set: 25-15 tanto il primo quanto il secondo, 25-18 lo score del terzo ed ultimo parziale. Grande protagonista del successo Paola Egonu con 18 punti messi a ...

Mondiali donne - l'Italia batte anche il Canada 3-0 : Roma, 30 set., askanews, - Secondo successo consecutivo per la nazionale italiana femminile nel Campionato del Mondo 2018, in corso di svolgimento in Giappone. Le azzurre di Davide Mazzanti oggi hanno regolato con un netto 3-0, 25-15, 25-15, 25-18, il Canada, salendo a quota 6 punti nel girone B. Contro la ...

Volley - Mondiali donne : tutto facile per l'Italia - 3-0 al Canada : SAPPORO - Seconda partita e seconda vittoria per l'Italia femminile di Volley ai Mondiali in Giappone. Dopo il successo dell'esordio contro la Bulgaria , la squadra guidata da Davide Mazzanti ha ...

Mondiali donne - Van der Breggen d'oro - Guderzo di bronzo : Roma, 29 set., askanews, - L'olandese Anna Van der Breggen, vincitrice di due Giri d'Italia e dell'oro olimpico su strada a Rio 2016, si è laureata campionessa del mondo di ciclismo su strada sul circuito di Innsbruck. La Van der Breggen ha attaccato a 40 km dall'arrivo staccando tutte le sue avversarie. Secondo posto per …

Mondiali ciclismo 2018 : tra le donne vince Van der Breggen - bronzo alla Guderzo! : Assolo fantastico di Anna Van der Breggen nella prova elite donne dei Mondiali di Innsbruck, ma sale anche l'Italia sul podio della corsa iridata grazie all'impresa di Tatiana Guderzo, medaglia di ...

