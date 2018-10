MMA | McGregor-Khabib in diretta su DAZN

MMA - Taglio del peso - Georges St-Pierre : 'Il sistema va cambiato. Non mi sento il più grande'. E su Khabib vs McGregor... : Se c'è un dibattito che ultimamente sta infiammando il mondo delle arti marziali miste e in particolar modo tiene banco nell' UFC , e non ci riferiamo a tutto il chiacchiericcio intorno a Khabib ...