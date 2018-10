Minaccia di far saltare palazzo | arreso

Ex poliziotto si barrica in casa e Minaccia di farsi saltare in aria : SCAFATI - Si è barricato in casa e minaccia di farsi saltare in aria. Le forze dell'ordine, con l'aiuto dei vigili del fuoco, stanno ancora cercando di accedere nell'abitazione di...

Video - la Minaccia di Casalino : "Siamo pronti a far fuori quelle m...e dell'Economia" : È stato diffuso un audio in cui Rocco Casalino (o un suo bravissimo imitatore...) parla con un giornalista e gli suggerisce cosa scrivere, chiedendogli però di essere riportato solo come "fonte parlamentare" e non con il suo nome e cognome e soprattutto con il suo ruolo di portavoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'audio, che potete sentire cliccando sul Video alla fine del post, Casalino dice: "Se vuoi far uscire una cosa ...

[Il retroscena] "Pronti alla mega vendetta - faremo fuori tutti gli uomini di Tria". La Minaccia dei Cinque Stelle ai dirigenti del ministero ... : ... nel 2019 faremo fuori, sic, tutti questi signori del Mef, il ministero dell'economia e della finanza ndr, che dicono no ai tagli e non ci mettono a disposizione 10 miliardi per il reddito di ...

Ex calciatore si finge un Casamonica e Minaccia farmacista : 'Se non mi dai i soldi - ti sparo' : Dai sogni di gloria rincorrendo un pallone da calcio insieme a Daniele De Rossi e Alberto Aquilani, suoi compagni di squadra nelle giovanili della Roma, fino all'oblio: 'Sono dei Casamonica. Sono ...

"Di Maio Minaccia? Boomerang" Diciotti - Tajani ad Affaritaliani.it : "Il problema va risolto a monte e bisogna vedere quali sono le condizioni sanitarie dentro la nave. Non è facile trovare una soluzione. Certo, se ci fosse stata la riforma di Dublino il problema si sarebbe già risolto perché si facevano scendere e si mandavano in altri Paesi..." Segui su Affaritaliani.it

Migranti. Matteo Salvini Minaccia di fare cadere il governo : Non ci sta Matteo Salvini. Il vice premier non gradisce il pressing del Quirinale che passa da Conte. Sul fronte

Annuncio contro gli zingari - Minacciato l’autore della denuncia : ‘Lo rifarei’ : È stata momentaneamente sospesa dal servizio, con il rischio di perdere definitivamente il lavoro, la capotreno di Trenord che, nella tarda mattinata del 7 agosto scorso, ha pronunciato dagli altoparlanti di un convoglio sul quale era impiegata la contestata frase “zingari scendete dal treno perché avete rotto i co*****i [VIDEO]”. A denunciare per primo l’accaduto è stato un passeggero del treno regionale che copre la tratta ...

Guerra dei dazi - Cina Minaccia Usa : “Apple maggiore vittima”/ “Vogliono fare affari qui? Condividano profitti” : Guerra dei dazi, Cina minaccia Usa: “Apple maggiore vittima. Vogliono fare affari qui? Condividano profitti”. Il pressing di Pechino su Washington: come risponderà Trump?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:23:00 GMT)