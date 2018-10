Mimmo Lucano | non siete d’accordo con lui? L’integrazione però farebbe comodo a tutti

Mimmo Lucano agli arresti. Il procuratore 'Non possiamo - come Stato - autorizzare gli illeciti' : RIACE. Adesso la partita si sposta nelle stanze del Palazzo di giustizia di Locri. 'Il modello Riace non è in discussione, andremo avanti e sono sicuro che Mimmo tornerà presto con noi', cerca di ...

L’arresto di Mimmo Lucano : Riace è ancora un modello replicabile? : Mimmo Lucano (foto: Lapresse) L’arresto di Mimmo Lucano, 60enne sindaco di Riace, è forse uno dei casi che tracceranno la strada che l’Italia imboccherà nei prossimi mesi. È dunque un fatto importantissimo perché mescola due categorie assolute che non sempre si sposano senza traumi: la giustizia e la legalità. Da una parte lo Stato di diritto che, pur immerso (specie nella Locride) nelle più assurde contraddizioni, deve formalmente mandare ai ...

Mimmo Lucano - la differenza tra legge e giustizia : “C’è chi divide il mondo in italiani e stranieri. Io lo divido in privilegiati e fortunati da una parte e in diseredati e oppressi dall’altra”, dice il sindaco Mimmo Lucano, spiegando la filosofia che ha ispirato il “modello Riace”: l’accoglienza e l’integrazione di migliaia di migranti che hanno ripopolato il borgo della Locride. Un modello celebrato dal regista Wim Wenders nel cortometraggio Il Volo, dalla rivista Fortune che ha ...

No - Mimmo Lucano - non si fa : E ci sono calabresi davvero soddisfatti – diciamolo – per l'arresto del sindaco Mimmo Lucano. Che, da solo, sovvertiva tutta la statistica faticosamente guadagnata in anni e anni di malgoverni, spoliazione di risorse, sprechi criminali, connivenze con la 'ndrangheta e le sue sorelle.Ma cosa si era messo in testa, quel tizio? Che si potesse – abracadabra – far apparire il lavoro dove non c'era? Che si potesse ripopolare un ...

Mimmo Lucano - arrestato il sindaco di Riace/ La magistratura si spacca : "Marchiane inesattezze nell'inchiesta" : Mimmo Lucano, arrestato il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: "Marchiane inesattezze nell'inchiesta". Le ultime notizie.

Mimmo Lucano - vox a Riace tra critici e sostenitori. Il fratello : “Col suo impegno attira antipatie - ma non mollerà” : “Mio fratello era stato già sentito dai giudici in via spontanea. Non pensava che si arrivasse addirittura ai domiciliari. Lui non ha nulla da nascondere”. Giuseppe Lucano difende suo fratello Mimmo, il sindaco di Riace finito stamattina ai domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina al termine di un’indagine della Procura di Locri che è stata, in parte smontata dal gip che ha firmato l’ordinanza di custodia ...