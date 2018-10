Milano Traffico internazionale di stupefacenti 29 arresti

Milano. Ricerca software di gestione della Centrale di controllo del traffico : Il Comune di Milano ha indetto una consultazione preliminare di mercato. Questa è finalizzata a raccogliere la documentazione tecnica necessaria

Milano : crani e ossa in vendita sul web - tre indagati per traffico di resti umani : Un informatico, un ingegnere e un commercialista, residenti tra Lombardia e Piemonte, sono stati indagati per traffico di resti umani dopo che i Carabinieri di Milano [VIDEO] li hanno colti a vendere on line parti di scheletri e crani umani. Secondo quanto appurato dagli inquirenti le ossa venivano reperite nella Repubblica Ceca, dove improvvisati fossori le dissotterravano nei cimiteri di campagna e le facevano pervenire ai tre intraprendenti ...

Incidenti : Padova - sulla A13 chiuso svincolo per Bologna - traffico per Milano deviato : Padova, 10 set. (AdnKronos) - Dalle 13.40 risulta chiuso lo svincolo per la A13 per chi viaggia in carreggiata ovest della A4 (direzione Milano). A causare la chiusura dello svincolo è stato un incidente che coinvolge due mezzi pesanti, in competenza di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffi

Milano - UOMO MORTO INVESTITO DA TRAM 12 : È SUICIDIO?/ Ultime notizie - incidente Sacco : traffico Atm in tilt : MILANO, UOMO MORTO sotto TRAM: era sdraiato sui binari. Ultime notizie, deceduto prima dell’arrivo del mezzo? Si indaga sulla dinamica dell'incidente di questa mattina(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Controesodo - sull’A1 code fino a 12 km in direzione Milano. A14 - ancora disagi per traffico deviato a Grottammare : traffico sostenuto ma scorrevole, code a tratti e qualche rallentamento. È questa la situazione in gran parte della penisola di ritorno dalle vacanze agostane. Nel week-end da “bollino rosso” del Controesodo estivo, si registrano ancora disagi sull’A14 Bologna-Taranto a seguito del grave incendio di un mezzo pesante verificatosi nella tarda serata del 23 agosto nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare, e ai ...

Autostrade - traffico da bollino rosso/ Ultime notizie bollettino controesodo : coda 12 km per tornare a Milano : Autostrade, traffico in tempo reale 25 agosto. bollettino Ultime notizie: 15 km di coda sull'A14 Ancona-Pescara in direzione Milano-Napoli. traffico intenso su tutta la rete(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:50:00 GMT)

[La polemica] "Il tablet fa male alla salute e viola la privacy". L'assurda rivolta degli ausiliari del traffico di Milano : I due pianeti del mondo del lavoro italiano, quelli che hanno tutto e quelli che non hanno niente, provino a lottare insieme per avanzare e non per proteggere. Per conquistare nuovi spazi e non per ...

Milano - tassista abusivo e «regista» del traffico di clandestini : condannato in Cassazione : Si davano appuntamento in via Manzotti, una piccola strada in zona Dergano, non lontana da piazzale Maciachini, che in quei mesi di emergenza umanitaria era diventata uno dei punti di partenza dei ...

A4 - camion in fiamme dopo lo schianto : tratto interrotto e traffico paralizzato in direzione Milano : Code, disagi e paura sulla A4 Milano-Brescia dove mercoledì mattina è avvenuto un incidente tra un’auto e un mezzo pesante all’altezza del km 162 in direzione Milano. Il camion, dopo aver colpito l’auto, ha sbandato urtando la barriera centrale e ha invaso la corsia di sorpasso della carreggiata opposta, prendendo fuoco. A causa delle operazioni di sgombero ancora in corso, il tratto tra Seriate e Capriate è ancora chiuso al traffico ...

Milano. Dal 31 luglio modifiche al traffico in via Melchiorre Gioia : Da martedì 31 luglio al 4 agosto, per lavori di manutenzione allo stabile sovrastante, il sottopasso di via Melchiorre Gioia,

Milano. Consultazione software di gestione controllo del traffico : Interessante avviso pubblico. Il Comune di Milano ha indetto una Consultazione preliminare di mercato. L’intento è raccogliere la documentazione tecnica

Milano : Verni (M5S) - bene operazione traffico rifiuti - attendevamo svolta : Milsno, 26 lug. (AdnKronos) - "Esprimiamo soddisfazione relativamente all’operazione messa in atto dal Nucleo Forestale dei carabinieri di Milano, Pavia e Lodi. Dopo anni di denunce e attività politica svolta ad ogni livello, dalla consigliera regionale M5S Iolanda Nanni, alla consigliera comunale d

Milano : Cattaneo - bene operazione traffico rifiuti - non abbassiamo guardia : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Mi congratulo per l'ottimo lavoro delle forze dell'ordine che hanno assicurato alla giustizia operatori implicati nel traffico illecito di rifiuti". Così l'assessore all'Ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo commenta l'operazione dei carabinieri forestali dei