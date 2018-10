Milano | 900 foto per Wlm 2018 | Palazzo Marino e Galleria monumenti più amati 2

Milano : 900 foto per Wlm 2018 - Palazzo Marino e Galleria monumenti più amati : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Novecento scatti per raccontare la città. Milano si conferma il soggetto lombardo più amato dai fotografi professionisti e dilettanti che hanno partecipato all’edizione 2018 di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico internazionale che invita a documentare per imma