Milan | pazza idea Ibrahimovic a gennaio | ecco perchè si può…

Milan - pazza idea Ibrahimovic : può tornare a gennaio : Gattuso vuole un altro centravanti e pensa a Zlatan, che oggi compie 37 anni e riceve gli auguri dall'Inter e dai rossoneri...

“Quando Ibrahimovic gettò gattuso nella… spazzatura” : il pazzesco retroscena dallo spogliatoio del Milan : L’ex giocatore del Milan, Urby Emanuelson, ha svelato un curioso retrosena di spogliatoio che coinvolge: Ibrahimovic, gattuso e un cassonetto della spazzatura! La straripante personalità di Zlatan Ibrahimovic è nota a tutti. Non è di certo un mistero che l’attaccante svedese sia un giocatore carismatico, in grado di farsi rispettare e di dettare legge nello spogliatoio. E dove non arriva la sua personalità, arrivano i ...

Milan - “pazza idea” a costo zero : l’ultimo nome sul taccuino di Leonardo : Milan pronto a piazzare gli ultimi colpi in entrata per puntellare la rosa e renderla più profonda come chiesto da Gattuso Il Milan cerca gli ultimi due tasselli per completare la rosa di mister Gattuso. Uno risponde al nome di Bakayoko, il quale metterà una pezza a centrocampo allungando le rotazioni rossonere. Leonardo però sta cercando anche un esterno offensivo, reparto nel quale non c’è molta scelta per Gattuso. Dopo aver perso ...

Milan - scambio Draxler-Rodriguez : la pazza trattativa che “rimbalza” dalla Germania : Tuchel è disposto a vendere Draxler, il Milan ci prova con una trattativa che coinvolge anche il terzino Rodriguez-- In casa Milan si fa un gran parlare nelle ultime ore di due trattative caldissime. Una è più concreta, quella per il centrocampista Bakayoko, l’altra una suggestione che sta prendendo piede. dalla Germania è infatti rimbalzata la notizia di un possibile scambio alla pari tra Draxler e Rodriguez con il Psg. Tuchel è alla ...

Calciomercato Milan – Pazza idea Milinkovic-Savic : cifre shock e inserimento di un big per convincere la Lazio : Il Calciomercato del Milan non si è ancora concluso: Pazza idea Milinkovic-Savic, oltre 100 milioni (in due anni) più l’inserimento di Bonaventura per convincere la Lazio Estate caldissima per il Calciomercato del Milan. Dopo i botti dello scorso agosto, l’unica nota lieta della gestione cinese, conclusasi poi nel modo in cui tutti conosciamo, nell’estate attuale il Milan vuole giocare un ruolo da protagonista sul ...

Inter - pazza idea di Bonolis : “se la Juve ha preso Ronaldo - l’anno prossimo mi aspetto che a Milano arrivi Messi” : Il noto tifoso nerazzurro ha parlato del mercato dell’Inter, lanciando una pazza suggestione di mercato Se Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus, l’Inter può sognare Leo Messi. E’ questa la suggestione di Paolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro che ha fatto il punto sul mercato della società di Suning. “Per quello che sta facendo sul mercato l’Inter di oggi sembra una squadra superiore rispetto a quella ...