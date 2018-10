calcioweb.eu

: Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali ?? In primo piano: ???? Le vittorie di Juventus e Roma i… - MilanCafe24 : Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali ?? In primo piano: ???? Le vittorie di Juventus e Roma i… - CalcioWeb : #Milan-#Olympiakos streaming: ecco dove vedere la diretta della partita - milansette : DIRETTA ?'' Milan-Olympiakos, Gattuso in conferenza stampa (LIVE) -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)– In campo l‘Europa League, in una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo, le due squadre si candidano ad essere grandi protagonistestagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Europa League si affronterannoin una gara molto importante. Lasarà trasmessa inTV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per gli abbonati basterà scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet ed avviarla poco prima del match. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolola...