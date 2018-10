Milan-Olympiacos | Programma e orario Europa League | Su che canale vederla in tv

oasport

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Giovedì alle ore 18:55 ilospiterà i greci dell’Olympiakos nella seconda giornata della fase a gironi di. Dopo la vittoria di misura 1-0 in casa del Dundelange, i rossoneri devono cercare di allungare in vetta e mettere già una seria ipoteca sulla qualificazione. L’Olympiakos, dal canto suo, è quasi obbligato ad andar via dal San Siro con almeno 1 punto in tasca, altrimenti si troverebbe in una posizione davvero scomoda in vista delle successive 4 partite, dovendo giocare al ritorno il probabile scontro diretto con il Betis a Siviglia (in Grecia è finita 0-0). Gattuso, viste le circostanze, dovrebbe affidarsi a molti big, escluso forse Higuain, reduce da un problema muscolare. Di seguito tutte le informazioni su-Olympiakos:di inizio e dove. GIOVEDI’ 4 OTTOBRE 18:55-Olympiakos-OLYMPIAKOS: ...