Milan-Olympiacos | i convocati di Gattuso | torna Higuain

Milan. Gattuso può solo vincere contro l’Olympiacos : Al Milan di Gattuso servono risultati e continuità. contro l’Olympiacos domani sera il tecnico calabrese si gioca una fetta dell’Europa

Milan Gattuso 'Pochi cambi - Olympiacos più esperto di noi. Ibra a gennaio Parlate con Leo e Maldini' : MilanO - Gattuso non si fida dell'Olympiakos, avversario domani sera a San Siro in Europa League. Per questo l'allenatore rossonero effettuerà un turnover meno pronunciato rispetto a quello della ...

Europa League - Milan in discesa con l’Olympiacos. Lazio - insidia Eintracht Francoforte : vittoria biancoceleste a 3.15 su Sisal Matchpoint : Esordio europeo a San Siro per il Milan che, nella seconda giornata di Europa League, ospita l’Olympiacos Pireo. Dopo aver vinto con il Dudelange, i rossoneri vogliono altri tre punti per distanziare le rivali del girone ed avviarsi spediti verso la qualificazione. Per i bookmaker di Sisal Matchpoint, la gara è in discesa per i rossoneri avanti a 1.44, per il successo dei greci si arriva a 7.70, il pareggio è a 4.40. Credono nella vittoria ...

Milan-Olympiacos - Europa League 2019 : occasione ghiotta per i rossoneri per allungare a +5 sui greci e avvicinare i sedicesimi : Il Milan si appresta ad affrontare a San Siro i greci dell’Olympiacos nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. I rossoneri vogliono conquistare la seconda vittoria consecutiva in Europa per fare già un grande passo in avanti in ottica qualificazione ai sedicesimi di finale. La situazione di classifica del gruppo F sorride ai milanisti, che comandano con 3 punti davanti a Betis Siviglia e Olympiacos, ...

Milan - Gattuso : "Higuain può giocare contro l'Olympiacos" : L'allenatore alla vigilia del match d'Europa League: "Dobbiamo trovare solidità e la mentalità vincente. Torna Ibra? A 37 anni segna ancora, ma chiedete alla società..."

Milan-Olympiacos - la conferenza di Gattuso in DIRETTA LIVE : LIVE 14:17 3 ott Ibra torna al Milan? Quanto di verità o quanto di Fantamercato? Rino Gattuso non smentisce l'ipotesi a Sky Sport 24 nell'intervista che anticipa la conferenza stampa in vista del match di Europa League contro l'Olympiakos. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera , l'attuale dirigenza del Milan ...

Zapata titolare contro l’Olympiacos : esordio stagionale per il difensore del Milan : La partita di domani contro l’Olympiacos segnerà, con ogni probabilità, l’esordio stagionale in rossonero di Cristian Zapata. Il difensore colombiano non è mai stato utilizzato da Gattuso in questo avvio di stagione, complice anche un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per un mesetto. Milan-Olympiacos, Zapata titolare al posto di Musacchio Con Mattia Caldara ancora ai box per un preoccupante accenno di ...

Milan-Olympiacos - diretta tv solo Sky o anche TV8? Dove vedere il match : Dopo la vittoria nella prima partita del girone di Europa League contro i lussemburghesi del Dudelange, il Milan torna in campo per la seconda giornata. I rossoneri affronteranno a San Siro i greci dell’Olympiacos, che hanno pareggiato all’esordio contro il Betis. La sfida tra le due squadre andrà in scena giovedì 4 ottobre alle ore 18.55. In basso, tutte le informazioni su Dove vedere la partita. diretta tv Milan-Olympiacos A ...

Milan-Olympiacos | Programma e orario Europa League | Su che canale vederla in tv : Giovedì alle ore 18:55 il Milan ospiterà i greci dell’Olympiakos nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo la vittoria di misura 1-0 in casa del Dundelange, i rossoneri devono cercare di allungare in vetta e mettere già una seria ipoteca sulla qualificazione. L’Olympiakos, dal canto suo, è quasi obbligato ad andar via dal San Siro con almeno 1 punto in tasca, altrimenti si troverebbe in una posizione davvero ...

Europa League - Madden arbitra Milan-Olympiacos. Eintracht Francoforte-Lazio a Gozubuyuk : TORINO - La Uefa ha designato lo scozzese Bobby Madden per arbitrare giovedì a San Siro la sfida fra Milan e Olympiacos , valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League . Due i ...