Milan | Gattuso non vuole sentir parlare di “Higuain-dipendenza”

Milan - Gattuso : "Higuain può giocare contro l'Olympiacos" : L'allenatore alla vigilia del match d'Europa League: "Dobbiamo trovare solidità e la mentalità vincente. Torna Ibra? A 37 anni segna ancora, ma chiedete alla società..."

Milan - Gattuso : 'Higuain sta bene - Conti torna in campo. Su Ibrahimovic...' : Rino Gattuso , allenatore del Milan , ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Olympiacos: 'Sarà una gara molto impegnativa, sono stati più loro in Europa di noi negli ultimi anni. Sarà una partita difficile. Il Sassuolo? ...

Milan - Gattuso : 'Ibrahimovic protagonista a 37 anni - ma ora parlo dei miei' : Così il tecnico del Milan , Rino Gattuso, ai microfoni di Sky Sport 24 e alla vigilia del match di domani contro la formazione ateniese in Europa League. Con il Sassuolo è arrivata una vittoria ...

Milan - Gattuso : “Vogliamo continuità e teniamo all’Europa. Ibra? Non parlo” : Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa prima della gara di domani in Europa League contro l’Olympiacos. Gattuso ha sottolineato la voglia di voler far bene in Europa: “Sono partite diverse tra Europa e campionato. Da noi il calcio è molto più tattico, anche la velocità di gioco è diversa […] L'articolo Milan, Gattuso: “Vogliamo continuità e teniamo ...

Milan - Castillejo : 'Higuain? Sarà un po' arrabbiato... Gattuso? Un po' particolare' : Samu Castillejo , esterno offensivo del Milan , autore del gol del 3-0 contro il Sassuolo, parla a Sky Sport : 'Gonzalo Higuain si è infortunato, Patrick Cutrone ha avuto qualche problema alla caviglia, quindi l'allenatore mi ha chiesto se avessi mai giocato in quella posizione. Per me era la prima ...

Milan - le rivelazioni di Gattuso : “sento addosso il peso di tantissime responsabilità” : L’allenatore del Milan ha provato a spiegare il suo attaccamento alla società rossonera, svelando di avvertire il peso della pressione “Il Milan per me, vedendo gli anni da giocatore e da allenatore, è come una famiglia perché sono cresciuto tra i Milanisti e ho sempre tifato per i rossoneri. Per me è sempre stato un sogno stare qui però c’è un problema: ogni volta che scendevo in campo da giocatore, e oggi in panchina, ...

Gattuso : 'Il Milan è un sogno - mi sento presidente e magazziniere' : MilanO - ' Vedendo gli anni da giocatore e da allenatore, il Milan per me è come una famiglia perché sono cresciuto tra i Milanisti e ho sempre tifato per i rossoneri '. La dichiarazione d'amore al ...

Milan - Gattuso : “Sto vivendo un sogno - ma ho una grande responsabilità” : Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite il canale ufficiale del UEFA. L’ex centrocampista ha parlato della sua esperienza in rossonero in veste di allenatore. “Difendere questi colori è una responsabilità enorme” Le parole di Gattuso: “Considerando gli anni da giocatore prima e da allenatore poi, per me il Milan […] L'articolo Milan, Gattuso: “Sto ...

Gattuso ancora osservato speciale. Ma il Milan è con lui : Tuttavia, sottolinea La Gazzetta dello Sport di oggi, la sensazione è che Rino resterò ancora un osservato speciale. Il tecnico rossonero continua ad avere più di un fucile puntato contro imbracciato ...

Milan - Gattuso si gode Suso : è 'l'altro Higuain' dei rossoneri : E alla fine arriva... Suso! O meglio, ritorna Suso. Ben 1728 minuti, 17 giornate e 238 giorni dopo l'ultima volta. Il 4 febbraio scorso un capolavoro contro l'Udinese, poi il lungo digiuno fino alla ...

Milan - Gattuso ha apprezzato una cosa di Castillejo : Secondo la Gazzetta dello sport, Gattuso ha apprezzato molto la sua disponibilità a giocare da falso nove.

Castillejo : 'Strafelice al Milan. Gioco dove vuole Gattuso' : In realtà, sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la staffetta era prevista e per la maggior parte del match è stato il talento iberico il centravanti. Così, come i cinici cannonieri, ...