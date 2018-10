Milan Games Week | alla ESL Arena in scena Starcraft II | Rainbow Six Siege e GranTurismo

In occasione della Milan Games Week 2018 arriva l'app Experience PlayStation : Milan Games Week è ormai alle porte e per l'importante occasione Sony Interactive Entertainment mette a disposizione del pubblico l'esclusiva App "Experience PlayStation", pensata per i numerosi videogiocatori e appassionati presenti in fiera. Scaricabile da Play Store (Android) e Apple Store (IOS), l'app permetterà di evitare lunghe attese, prenotando la propria prova di gioco per Days Gone e per i contenuti PlayStation VR, tra i quali ASTRO ...

TIM protagonista alla Milan Games Week con la finale del torneo “TIM Asphalt 9 : Legends” e i Mates : Manca sempre meno alla Milan Games Week 2018, la più importante manifestazione italiana del gaming che si terrà alla Fiera di Milano Rho dal 5 al 7 ottobre.Come afferma il comunicato stampa ricevuto oggi, quest'anno la fiera farà da palcoscenico per la finale di TIM Asphalt 9: Legends, torneo mobile lanciato lo scorso settembre da TIM in collaborazione con Gameloft. Con questa iniziativa TIM si propone come protagonista nel mondo del gioco ...

Milestone annuncia la partecipazione alla Milan Games Week 2018 : Milestone, uno tra i più importanti e longevi sviluppatori specializzati nel segmento racing, annuncia la sua partecipazione alla Milan Games Week 2018, uno degli appuntamenti più attesi del settore in Italia, per vivere un'esperienza all'insegna del divertimento e della competizione sulle due ruote. Dal 5 al 7 Ottobre, presso l'esclusiva area espositiva di Koch Media stand H02 Padiglione 8, Fiera Milano Rho, Milestone vi aspetta per vivere ...

Xbox porta alla Milan Games Week Forza Horizon 4 e Ori and the Will of the Wisps! : Il nuovo episodio del videogioco a piattaforme, disponibile sul mercato a partire dal prossimo anno, immergerà il giocatore nel travolgente mondo di Ori, colmo di incontri mozzafiato con i nemici e ...

eSport alla Milan Games Week con il Red Bull Factions 2018 : La Milan Games Week 2018 si prepara ad accogliere la terza finale del Red Bull Factions, il torneo italiano rivolto a tutti gli appassionati giocatori di League of Legends. Ecco il comunicato ufficiale:Il 7 ottobre, i campioni in carica del Team Forge dovranno difendere il loro primato da iDomina eSports, Outplayed e un quarto team scelto direttamente da Red Bull, il Team MOBA ROG, all'interno della PG Arena, l'anfiteatro dell'eSport allestito ...

Milan Games Week 2018 : Koch Media porta Metro Exodus - Kingdom Hearts 3 - Ride 3 e non solo : Koch Media Italia sarà presente all'ottava edizione della Milan Games Week 2018, il consumer show dedicato ai videogiochi e promosso da AESVI, che si terrà dal 5 al 7 ottobre presso Fiera Milano Rho e darà ai giocatori la possibilità di vedere da vicino alcuni pezzi da novanta davvero imperdibili. I dettagli nel comunicato ufficiale:L'offerta di titoli che troverete presso lo stand di Koch Media Italia è davvero ricca, ce n'è per tutti i gusti. ...

PlayStation tra i protagonisti della Milan Games Week 2018 : Mancano pochi giorni all'inizio di Milan Games Week 2018, la più importante manifestazione italiana dedicata ai videogiochi. Anche quest'anno Sony Interactive Entertainment Italia sarà protagonista di questo evento atteso da migliaia di giocatori e dal grande pubblico. Dal 5 al 7 ottobre, lo Stand PlayStation occuperà gli spazi di Fiera Milano Rho (Padiglione n. 8) con un'area di 1200 mq e numerosi contenuti esclusivi per rendere ancora una ...

ESL e Vodafone portano il meglio dell'eSport alla Milan Games Week 2018 : La Milan Games Week 2018 è alle porte e tutto è ormai pronto nella nuova spettacolare ESL Arena powered by Vodafone, la casa dell'eSport che, durante la tre-giorni della manifestazione, sarà teatro del primo torneo europeo di Rainbow Six Siege mai tenutosi nel nostro Paese e ospiterà tanti campioni italiani e internazionali come Reynor e Ghirlanda.Partner di tutte le iniziative è Vodafone che all'interno dell'Arena organizzerà attività di ...

PG Esports : al via domani l'ultima tappa dell'“Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup” prima del gran finale alla Milan Games Week 2018 : I numeri da capogiro degli Esports sono ormai cosa nota. Solamente in Italia sono oltre 260 mila le persone che seguono quotidianamente le competizioni di videogiochi: è facile capire perché molte realtà abbiano deciso di supportare questo mondo. Nel nostro paese a credere fermamente nel potenziale di questo nuovo trend c'è il primo gruppo bancario italiano, Intesa Sanpaolo che, per il secondo anno consecutivo, è partner istituzionale di Milan ...

Alla Milan Games Week 2018 Nintendo porta Super Smash Bros. - Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee e molto altro : L'autunno meneghino anche quest'anno inizia nel segno della Milan Games Week, una delle più importanti manifestazioni italiane dedicata al mondo dei videogiochi, prevista dal 5 al 7 ottobre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Come da tradizione, Nintendo sarà uno dei protagonisti dell'ottava edizione con una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:In anteprima assoluta per le ...

Bandai Namco Entertainment Italia tra i protagonisti della Milan Games Week 2018 : Pronti a immergervi in tantissime anteprime con giochi per tutti i gusti? A salvare il mondo in compagnia di Goku, Naruto e Luffy? A volare tra le nuvole e a scatenarvi in intensi combattimenti aerei? A lottare in epici scontri all'arma bianca? Allora non potete mancare dal 5 al 7 ottobre 2018 al Padiglione 08 della Milan Games Week (Fiera Milano Rho)! Bandai Namco Entertainment, uno dei principali produttori e sviluppatori di videogiochi al ...

Hitman 2 e l'universo LEGO alla Milan Games Week 2018! : Lo sviluppatore incontrerà in fiera giornalisti, influencer e i rappresentanti delle più importanti community italiane dedicate al mondo LEGO. Inoltre, i piccoli e grandi appassionati potranno ...

Anche Nacon alla Milan Games Week! : Per cimentarsi in queste competizioni, i giocatori disporranno di device di altissima qualità firmati Nacon, come il Revolution Pro Controller 2 , ideato appositamente per il mondo eSport e pronto a ...