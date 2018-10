Migranti | Fico | ' Italia deve essere multiculturale'

Migranti - il presidente della Camera scelga : lasciare i 5stelle o essere foglia di Fico : Bagno di realtà alla Camera per il presidente Roberto Fico, impegnato nel convegno “L’immigrazione come risorsa per la comunità, politiche di buona accoglienza”. Il giorno dopo l’indegno arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano (vedi il corsivo di Enrico Fierro sul Fatto in edicola oggi), nell’anniversario del grande naufragio di Lampedusa: 368 Migranti morti il 3 ottobre 2013. Negli stessi momenti, da ...

Operatori accoglienza Migranti : "Basta con l'emergenza. Proviamo ad essere un Paese normale che accoglie chi è in difficoltà" : ... che attraversano i comparti delle funzioni centrali dello Stato, degli enti Locali, della sanità pubblica e privata e del vasto mondo socio assistenziale e delle cooperative. I lavoratori e le ...

Ad Alassio scoperto un traffico di Migranti gestito da un bengalese : Non è una sorpresa, purtroppo, scoprire di un accordo criminale a favore dell’immigrazione clandestina. Il piano era semplice: un prezzo di 6000 euro per arrivare via mare sulle coste italiane dalla Libia [VIDEO], con permesso di soggiorno per motivi umanitari ad aspettarli all’arrivo. Una volta arrivati in Italia i migranti giungevano ad Alassio, in Liguria, dove erano obbligati a lavorare per l’uomo dietro l’organizzazione del traffico e a ...

Migranti : blitz a Ventimiglia contro traffico clandestini : Custodia cautelare per cittadini del Bangladesh accusati di appartenere a una organizzazione criminale, operante al confine tra Italia e Francia - Dopo quella di ieri ad Alassio, in liguria è scattata,...

Migranti - blitz a Ventimiglia per traffico e immigrazione clandestina : La polizia sta eseguendo alcuni arresti di cittadini del Bangladesh. Salvini twitta: "Meno soldi ai furbetti dell'accoglienza"

Migranti - Di Maio : 'Bene che non ci siano più Ong'. Fico : 'L'Italia salvi vite con l'aiuto di tutti' : 'Ho piena fiducia nel ministro del'Economia, Giovanni Tria, e ho piena fiducia nel gioco di squadra che stiamo facendo come governo'. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello ...

Migranti - Fico : “Italia salvi tutte le vite umane che può. Orbàn non fa interessi dell’Italia” : “Per me tutte le navi devono poter entrare nei porti e le persone devono poter sbarcare. Il punto centrale è che Europa vogliamo costruire. I paesi di Visegrad e Orban non fanno gli interessi degli italiani perché se tu non vuoi accogliere gli immigrati che arrivano in Italia costruisci un Europa chiusa ed egoista”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in un dibattito alla festa di Mdp-Leu. L'articolo Migranti, Fico: ...

Migranti - Fico : 'Orban non fa gli interessi dell'Italia' : 'I Paesi di Visegrad e Orban non fanno gli interessi dell'Italia. Noi dobbiamo distribuire i Migranti perché tutta l'Europa sia accogliente'.Così il presidente della Camera Roberto Fico parlando alla ...

Decreto su sicurezza e Migranti - i dubbi del Quirinale. Fico : 'L'Italia deve salvare le vite umane con l'aiuto di tutti' : Verso l'accorpamento dei decreti migranti e sicurezza in un testo unico. Prevista una modifica del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, lo Sprar. Il presidente della Camera critica ...