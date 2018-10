Migranti | a settembre sbarchi calati dell’85% rispetto al 2018

Blastingnews

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Glidiclandestini sulle coste italiane nelfanno registrare un calo vertiginosoall’anno precedente. L’80% di barconi in meno secondo i dati ufficiali forniti dal ministero dell’Interno e diffusi su Facebook anche dal ministro Matteo Salvini VIDEO. Il vicepremier e leader della Lega esulta per questi numeri eloquenti che, aggiunti ai dati di, sembrano confermare la tendenza all’azzeramento deglidi profughi in Italia, gia' iniziata, a dire la verita', con il suo predecessore al Viminale Marco Minniti. In controtendenzaalla felicita' salviniana si pongono i dati raccolti dall’Istituto per gli studi di politica internazionale Ispi che, nonostante la netta diminuzione degli arrivi, certificano una drammatica impennata del numero dei morti nel Mediterraneo. Tutti i numeri del Viminale È Matteo Salvini VIDEO in persona ...