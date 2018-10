Migrante picchiato e derubato a Genova | ' Torna al tuo Paese'

Migrante picchiato a Sassari - arrestato il presunto capo del 'branco' : La polizia di Sassari ha arrestato un 20enne, Pietro Silanos, ritenuto il capo del "branco" che il 10 settembre ha aggredito e pestato un 22enne della Guinea , che vive a Sassari sotto protezione ...

Migrante minorenne picchiato nell'Agrigentino : "Torna a casa tua" : Un 16enne, da un anno in Italia e ospite di una comunità di seconda accoglienza di Raffadali, è stato aggredito a calci e pugni

Germania - Migrante picchiato e frustato da tre tedeschi : Sale la tensione in Germania dove un migrante è stato picchiato, frustato e insultato da alcuni tedeschi. È successo nella città di Wismar, nel nord. L'attacco arriva mentre il Paese è ancora scosso ...