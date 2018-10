Microsoft Launcher Beta si aggiorna alla versione 5 0 con tante novità

Microsoft Launcher per Android si aggiorna : novità per i widget : Microsoft Launcher ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 4.13.0.45281 e rilasciato sul Google Play Store per tutti gli utenti in possesso di uno smartphone o tablet Android. Changelog Ora è possibile trascinare e rilasciare i widget da e verso il Feed del Launcher. Inoltre, i widget non hanno più intestazioni quando vengono inseriti. Aggiunta la possibilità di inserire un nuovo evento alla scheda del calendario mediante un semplice ...

Microsoft Launcher per Android si aggiorna : novità per i widget : Microsoft Launcher ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 4.13.0.45281 e rilasciato sul Google Play Store per tutti gli utenti in possesso di uno smartphone o tablet Android.-- Changelog Ora è possibile trascinare e rilasciare i widget da e verso il Feed del Launcher. Inoltre, i widget non hanno più intestazioni quando vengono inseriti. Aggiunta la possibilità di inserire un nuovo evento alla scheda del calendario mediante ...

Microsoft Launcher Beta passa alla v4.13 con varie novità interessanti : Arriva un nuovo aggiornamento per la versione Beta di Microsoft Launcher che passa ora alla v4.13. Da Cortana al Feed del Launcher sono numerose le novità che, sebbene siano in qualche misura ridimensionate per noi italiani, oltre che in prova esclusiva per gli iscritti alla Beta, risultano ciò nonostante molto interessanti e degne di attenzione. L'articolo Microsoft Launcher Beta passa alla v4.13 con varie novità interessanti proviene da ...

Microsoft Launcher Beta si aggiorna con numerose novità ma ci aspettano ancora delle sorprese : Microsoft Launcher è una delle applicazioni per Android più supportate da Microsoft che la aggiorna periodicamente introducendo funzionalità sempre più interessanti e tutti gli sforzi sono senz’altro ripagati con più di 10 milioni di download e una valutazione pari a 4,6 su un massimo di 5.-- L’ultimo update rilasciato per la versione Beta risale a pochissime ore fa e, per chi lo volesse sapere, la versione numerata 4.13. Le novità sono ...

Microsoft Launcher (Beta) si aggiorna : rimosso il supporto per Android 4.0 [AGG1. Stabile] : [aggiornamento1 04/08/2018] L’update è ora disponibile anche per la versione stabile di Microsoft Launcher. -- La variante beta di Microsoft Launcher ha ricevuto nelle scorse ore un aggiornamento pieno di novità rilasciato sul Google Play Store di Android. La nuova versione è numerata 4.12.0.44656.