' Mi ha rovinato' | Flavia Vento si scaglia contro Teo Mammuccari

Flavia Vento si sfoga dalla Balivo : "Mammucari? Mi ha rovinato..." : "Io non devo niente a Teo Mammucari. Anzi, se non avessi fatto Libero sarebbe stato anche meglio...". Flavia Vento scarica così il conduttore romano che la lanciò in televisione, facendole fare la valletta - sotto il tavolo trasparente - alla celebre trasmissione "Libero".Insomma, nessuna gratitudine. Perché, come racconta ancora la showgirl a Caterina Balivo, a Vieni da Me su Rai Uno, il format tv condotto da Mammucari su Rai Due nel primo ...