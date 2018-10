Mercedes Classe B e Mercedes-AMG A 35 | la famiglia delle compatte di espande

Mercedes-Benz Classe B : la nuova generazione fa il suo esordio a Parigi : Stile completamente rinnovato per la monovolume della Stella, funzionale come sempre ma sportiva ed esclusiva come mai prima...

Mercedes-Benz - La Classe B si rinnova - nel segno della A : La nuova Mercedes-Benz Classe B è una delle protagoniste del Salone di Parigi. La monovolume tedesca si rinnova seguendo la strada tracciata dalla sorella Classe A, con la quale condivide l'evoluzione della piattaforma e le novità dal punto di vista dei powertrain e dell'infotainment. Gli ordini in Europa si apriranno il prossimo 3 dicembre, con consegne previste a partire da febbraio 2019 a prezzi ancora da confermare.Indole sportiva senza ...

Salone Parigi 2018 - Mercedes sorprende con la Classe B : La sorpresa, riservata al Salone di Parigi vero e proprio, e non all'anteprima presso il mitico Hotel Molitor, è la Classe B. Mercedes-Benz ha sostanzialmente riprogettato il monovolume in chiave più ...

Nuova Mercedes Classe B : l’inedita generazione svelata al Salone di Parigi 2018 [FOTO] : l’inedita Classe B è il frutto più recente della Nuova generazione di “Compact Cars” firmate Mercedes La Nuova Classe B valorizza il lato sportivo del monovolume della Stella, grazie ad un design più dinamico rispetto alla precedente generazione che si rispecchia anche in un inedito piacere di guida. Gli interni, ancora più confortevoli, sono all’avanguardia e regalano una sensazione unica di spazio grazie al nuovo design della plancia ...

Mercedes-Benz Classe B - Nuovi teaser a poche ore dal debutto : La Mercedes-Benz ha diffuso un video teaser della Classe B, che debutterà in occasione del Salone di Parigi. Nel breve filmato viene mostrato già molto della monovolume, mettendo in risalto alcuni dei suoi contenuti principali. Dalla Classe A deriva la plancia. La Classe B deriva dalla nuova Classe A: oltre alla piattaforma e alle motorizzazioni l'evoluzione ha coinvolto anche il design della carrozzeria e degli interni. L'abitacolo viene ...

Mercedes Classe B debutta a Parigi la nuova generazione [insieme a tante altre novità] : Al Salone di Parigi verranno svelate importanti novità. La Mercedes nella kermesse francese, in programma dal 4 al 14 ottobre, presenterà in anteprima mondiale, ben tre assolute première: la nuova Classe B, il nuovo GLE e la Classe A 35 4MATIC, il primo modello firmato Mercedes-AMG della nuova generazione. Prima assoluta per la nuova Classe B, più sportiva e dinamica rispetto alla precedente generazione, che si pone nuovamente come benchmark ...

Mercedes Classe V - un allestimento speciale per persone con disabilità – FOTO : Di solito si pensa a Mercedes Classe V come un elegante van destinato ad un servizio di navetta di lusso, ma la casa di Stoccarda ne ha fatto anche un prezioso strumento di utilizzo per persone con handicap fisici. A Rehacare 2018, la fiera internazionale di cura e riabilitazione che si tiene a Dusseldorf, ne ha infatti presentato una versione attrezzata per sollevare e ospitare sedie a rotelle. In particolare, come si vede dalle immagini, ...

Mercedes-Benz Classe A - attrice di una web series" : La première della web series è in programma il 14 settembre nello showroom R.Star, nell'ambito di All R.Star Game, evento creato per un weekend all'insegna dello sport, del gusto e del divertimento. ...

Mercedes-Benz Classe B - Proseguono i test della nuova generazione : In contemporanea con la presentazione della EQC, prima di uninedita famiglia di auto elettriche, la Mercedes-Benz sta lavorando allo sviluppo di modelli dallimpostazione più convenzionale, fra i quali la nuova generazione della Classe B. La vettura tedesca presenterà unimportante evoluzione, sia in termini stilistici sia tecnici, sfruttando le moderne soluzioni adottate dalla Classe A.Look rivisitato. Sebbene le immagini odierne ...

Mercedes-Benz Classe A berlina : la nuova Baby Benz : A fine 2018 l'arrivo della nuova Classe A berlina amplia la famiglia di compatte di Mercedes-Benz. Una tre volumi a quattro porte con un passo di 2.729 millimetri e le proporzioni di una berlina sportiva. La...

Mercedes - dalla sicurezza alle super prestazioni : tutte le novità della nuova Classe A Berlina [GALLERY] : Con l’arrivo, a fine 2018 della nuova Classe A Berlina si amplia la famiglia di compatte della Stella. Una tre volumi a quattro porte con un passo di 2.729 millimetri e le proporzioni di una Berlina sportiva La nuova Classe A Berlina è prodotta ad Aguascalientes (Messico) e a Rastatt (Germania), ma è stata sviluppata a Sindelfingen (Germania). Il nuovo modello si mostrerà per la prima volta al Salone dell’Automobile di ...

Mercedes-Benz - La Classe A diventa Berlina - anche in Europa : La Mercedes descrive la Classe A Berlina come nuova Baby Benz. La tre volumi, infatti, rivestirà il ruolo storicamente introdotto dalla 190E di quattro porte dingresso gamma della Stella. Un nuovo modello tuttaltro che inatteso in Europa, dove sarà presentata al pubblico a ottobre durante il Salone di Parigi e arriverà sul mercato entro la fine di questanno, a pochi mesi dal debutto cinese della sorella a passo lungo. Inizialmente la ...

Mercedes-Benz Classe A stabilisce un nuovo record aerodinamico : La nuova Mercedes-Benz Classe A berlina, con un coefficiente Cx di 0.22 e una sezione frontale di 2.19 m2, ha la migliore resistenza aerodinamica di qualsiasi vettura nel segmento, difendendo il record della CLA. Il...