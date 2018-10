: #UltimOra Gran Bretagna, il premier #May: non ci sarà un secondo referendum sulla #Brexit #Canale50… - SkyTG24 : #UltimOra Gran Bretagna, il premier #May: non ci sarà un secondo referendum sulla #Brexit #Canale50… - TgLa7 : #Brexit, May : Gran Bretagna non ha paura di Brexit 'no deal' se necessaria'. Londra pretende rispetto e non accett… - NemNemecsek : Brexit, May: «Fuori da Ue futuro radioso». Ma arriva la mozione di sfiducia -

Therese May,parlando al Congresso dei Tory,ha avvertito che i negoziati per il divorzio dalla Ue stanno "entrando nella fase più difficile" chiedendo al suo partito di rimanere unito e appoggiare il suo piano con Bruxelles. "La Gran Bretagna non ha paura di uscire senza un accordo,se deve" e sottolinea ma "nessuno più di lei lo vuole". "Ci sarà un nuovo sistema per l'immigrazione che metterà fine una volta per tutte alla libertà di movimento.Sarà regolata sulle competenze di chi arriva e non sul paese di provenienza",dice.(Di mercoledì 3 ottobre 2018)