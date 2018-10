Maurizio | ingegnere in Usa | In Italia | i laureati costretti a lavorare gratis per

huffingtonpost

: “Siamo nel 2018, il mercato professionale è globale. E le mamme, specie italiane, specie la mia, dovranno prima o p… - VELOSPORT1960 : “Siamo nel 2018, il mercato professionale è globale. E le mamme, specie italiane, specie la mia, dovranno prima o p… - antonio34246610 : @maumartina io sto con l'ingegnere Casalino, col (sue) le 4 lingue parlate e scritte di cui non si vanta e con tutt… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) "Da noi un neolaureato è costretto a elemosinare pseudo-contratti temporanei con stipendi molto più bassi; o deve passare attraverso anni di praticantato lavorando quasi gratuitamente. Perché?". Questa è la domanda che si poneBocca, 37enne di Lecco einformatico che dal 2003 ha lasciato l'per non tornarci più. Laureato al Politecnico di Milano, va prima in Finlandia per un Erasmus, per poi trasferirsi in USA nello Utah dove ora è direttore tecnico di un'azienda a Salt Lake City.Come raccontato da Il Fatto Quotidiano,nel 2003 arriva in Finlandia per un Erasmus dove trova una situazione accademica opposta a quellana.Mi ritrovai catapultato in un ambiente all'avanguardia per tecnologia e organizzazione". Internet ad alta velocità (e gratuito) in tutto il campus, infrastrutture e laboratori ...