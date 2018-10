Matteo Salvini guarda Temptation Island Post su Instagram | Tele-relax | Chef

Alessandra Ghisleri - il sondaggio con cui avverte Matteo Salvini : cosa può rovinarlo : La manovra sarà la vera 'scommessa' per il governo Lega-M5s. Alessandra Ghisleri , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, illustra i risultati del suo sondaggio Euromedia research che ...

L’altra faccia di Matteo Salvini. Visto in versione papà? Eccolo insieme alla figlia Mirta : Agli sgoccioli di un’estate che sembra non voler lasciare la penisola, Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, si diverte in spiaggia insieme alla figlia Mirta. I fotografi di Novella 2000 lo hanno infatti paparazzato sulla spiaggia di Fregene, mentre faceva divertire la figlia. Matteo Salvini è infatti padre di due bambini, Mirta, quattro anni, nata dalla relazione con l’ex fidanzata Giulia Martinelli, e un bambino (che va ...

Temptation Island Vip - anche Matteo Salvini si rilassa con le coppie (scoppiate) : “Finalmente tele-relax” : “E dopo una giornata di impegni, di incontri e di scontri, di soddisfazioni e di rabbia, di sorrisi e di problemi… momento di tele-relax con #TemptationIslandVip”. anche il vicepremier e ministro degli interni Matteo Salvini, martedì sera, era davanti allo schermo per assistere alle vicende delle coppie (scoppiate) del programma di Canale 5. Che, anche al terzo appuntamento, continua a convincere il pubblico con il 20,9 % di share ...

Matteo Renzi difende Juncker : “Di Maio e Salvini lo attaccano per nascondere il loro disastro” : L'ex presidente del Consiglio Renzi decide di "non tacere" per non risultare dalla parte di chi "manganella sul web". In un post su Facebook e Twitter ha scritto che l'attacco di Di Maio e Salvini a Juncker è un modo per nascondere degli errori. Queste dichiarazioni hanno portato alla risposta del sottosegretario al Ministero dell'Interno Sibilia: "Qualcuno tolga le pile al pupazzo", ha scritto su Twitter.Continua a leggere

Salvini - il tweet che non ti aspetti : tra un impegno diplomatico e l’altro Matteo guarda… Temptation Island Vip! : Matteo Salvini guarda Temptation Island Vip, il nostro Ministro dell’Interno italiano si rilassa guardano il programma più trash della tv Un gesto che non ti aspetti, o comunque non ti aspetteresti mai dal Ministro dell’Interno di una Nazione. Matteo Salvini, dopo una giornata piena di impegni diplomatici, torna a casa e guarda… Temptation Island Vip! Pare proprio che il leader della Lega Nord trovi uno dei programmi più ...

Matteo Salvini a Mattino Cinque : "Reddito di cittadinanza anche ai rom italiani - ma solo se 'per bene'" : "Il reddito di cittadinanza andrà agli italiani che hanno come volontà precisa di trovare lavoro. Abbiamo chiesto che vada a chi vuole entrare nel mondo del lavoro. anche ai rom, qualora possiedano la cittadinanza italiana e siano persone per bene. Ci sono rom e rom e solo una minima parte vive nei campi".Lo dice Matteo Salvini a Mattino Cinque rispondendo a una domanda sulla possibilità che anche i rom ricevano il reddito ...

Matteo Salvini guarda Temptation Island Vip : la reazione di Simona Ventura : Matteo Salvini ammette di guardare Temptation Island Vip: ecco cosa ha detto Simona Ventura La prima edizione di Temptation Island Vip sta appassionando davvero tutti, compreso Matteo Salvini. Il vicepremier e Ministro dell’Interno ha pubblicamente ammesso di guardare il programma condotto da Simona Ventura e prodotto da Maria De Filippi. “E dopo una giornata di […] L'articolo Matteo Salvini guarda Temptation Island Vip: la ...

Matteo Salvini : 'Scafisti assolti? Io combatto i barconi di immigrati - ma i magistrati...' : Quattordici scafisti assolti dal tribunale di Palermo. Non perché non fossero scafisti, ma perché secondo i giudici hanno agito ' per stato di necessità '. Una sentenza che ha scatenato Matteo Salvini ...

Simone Di Stefano - il leader di CasaPound : 'Bene Matteo Salvini - ma ora caccia mezzo milione di clandestini' : Chiudere CasaPound. Lo ha chiesto il segretario del Pd, Maurizio Martina, dal palco di Piazza del Popolo. 'I dem sono stati 7 anni al governo, se volevano chiuderci dovevano farlo prima', ribatte il ...

Via d’Amelio - Fiammetta Borsellino a Matteo Salvini : “È incredibile che il Viminale non sia parte civile al processo sul depistaggio” : Il ministero dell’Interno non si è costituito parte civile al processo per il depistaggio delle prime indagini sulla strage di via d’Amelio. E a farlo a notare a Matteo Salvini è direttamente Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso il 19 luglio del 1992. “Ritengo assolutamente incredibile che il Viminale non sia parte civile di questo processo. Una cosa che ha rilevato anche lo stesso pubblico ministero è che questi ...

Def - Matteo Salvini : “Polemiche con Juncker? Straparla - Io parlo solo con persone sobrie” : Continua il botta e risposta tra Jean Claude Juncker e il ministro degli Interni Matteo Salvini. Il vicepremier leghista attacca: "Se qualcuno Straparla perché rimpiange un'Italia precaria e impaurita, magari per poter comprare sotto costo le aziende che sono rimaste in questo Paese usando spread e mercati per intimorire qualcuno, ha trovato il ministro sbagliato ed il Governo sbagliato".Continua a leggere

Matteo Salvini : "Juncker? Parlo solo con persone sobrie" : "Parlo con persone sobrie, che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini alla cronista di Tagadà di La7 che gli chiedeva di commentare le dichiarazioni di "chi nella Commissione europea ha paragonato l'Italia alla Grecia", come fatto dal presidente della commissione, Jean Claude Juncker.Salvini ha preso poi Juncker come bersaglio anche su Twitter: "Le ...

Def - Giovanni Tria e il retroscena : 'Vuole il doppio voto per incastrare Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : ... che hanno stravolto le previsioni del titolare dell'Economia. Tria ha dovuto ingoiare il deficit al 2,4% , ma sono da verificare ora le simulazioni e l'impatto su crescita e debito.

Matteo Salvini e il complotto finanziario : 'Spread e Borsa - pronti a chiedere i danni a Juncker' : 'Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread, con l'obiettivo di attaccare il governo e l'economia italiane? Siamo pronti a chiedere i danni a chi ...