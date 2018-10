Massimo Boldi e lo strano repost di Taylor Mega su Instagram | «Molto carina | riservata

Massimo Boldi choc : ecco cos’ha recensito su Instagram : Massimo Boldi divide il web: il post “incriminato” Massimo Boldi è uno di quegli attori che hanno fatto la storia della commedia italiana. Tutti, almeno una volta nella vita, si sono ritrovati a ridere guardando uno dei suoi film. Per questo motivo, non è difficile da capire, è uno dei personaggi preferiti dagli utenti della rete. Un suo recente post su Instagram ha però diviso il numeroso popolo del web. Cosa ha condiviso ...

Domenica Live - Massimo Boldi-choc dal letto d'ospedale : 'Il mio cuore continua a...' : Massimo Boldi , dopo l'intervento all'aorta di fine aprile , tenuto volutamente nascosto, , si era ributtato nel lavoro per girare il nuovo film con Christian De Sica, Amici come Prima . Alla fine ...

Massimo Boldi era già stato operato alla orta - Barbara d’Urso rivela come sta : Massimo Boldi è stato operato al cuore ma qualche mese fa subì un intervento alla orta: la rivelazione di Barbara d’Urso come già sappiamo l’attore comico Massimo Boldi è stato operato d’urgenza al cuore. Barbara d’Urso però, durante la puntata di Pomeriggio Cinque di lunedì 24 settembre rivela che Boldi era già stato operato alla […] L'articolo Massimo Boldi era già stato operato alla orta, Barbara d’Urso ...

Massimo Boldi è stato operato d’urgenza al cuore : Massimo Boldi è stato operato di nuovo al cuore, e si collega direttamente dall’ospedale con “Domenica Liv” e.«Ho fatto l’intervento all’aorta a fine aprile/maggio – racconta Boldi – poi il film con Christian (De Sica) e sono stato benissimo, dopo sono andato in vacanza a Forte dei Marmi e, qui, facendo qualche passeggiata ho sentito un dolore al petto, a fine agosto ho fatto una tac coronarica». Ha scoperto di avere così «tre ...

Massimo Boldi in ospedale per operazione al cuore : 'L'ho scampata grossa' : Massimo Boldi, 73 anni, conosciuto da tutta Italia come "Cipollino", il 21 settembre, ha subito un serio intervento al cuore. L'attore è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per sottoporsi ad un intervento programmato di angioplastica a causa dell'occlusione di tre arterie. Massimo Boldi è stato intervistato da Barbara D'Urso, nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, ed ha raccontato cosa gli è accaduto e quali sono le sue attuali ...

Massimo Boldi a Domenica Live : l'attore è stato operato al cuore : Massimo Boldi, in totale riservatezza, è stato operato al cuore all'ospedale San Raffaele di Milano. L'intervento di angioplastica è perfettamente riuscito: l'attore, infatti, si è collegato in diretta con Barbara D'Urso, durante la puntata odierna di Domenica Live, per tranquillizzare i fan.Accanto all'attore 73enne, i telespettatori del programma di Canale 5 hanno trovato anche i medici che si sono occupati della salute di Massimo Boldi ...

Massimo Boldi operato d'urgenza : «Vi racconto cosa è successo» : ROMA - Massimo Boldi , operato di nuovo al cuore, si collega direttamente dall'ospedale con Domenica Live . 'Ho fatto l'intervento all'aorta a fine aprile/maggio - racconta Boldi - poi il film con ...

Massimo Boldi operato al cuore/ "Non è un paziente modello" - gag a Domenica Live "ora sto bene" : Massimo Boldi operato al cuore: “A Domenica Live spiegherò come mi hanno salvato la vita”. L'attore ha subito un intervento dopo un controllo al San Raffaele. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Massimo Boldi OPERATO AL CUORE/ “Ora sto bene - potevo morire : le mie figlie mi hanno sgridato” : MASSIMO BOLDI OPERATO al CUORE: “A Domenica Live spiegherò come mi hanno salvato la vita”. L'attore ha subito un intervento dopo un controllo al San Raffaele. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:26:00 GMT)

Massimo Boldi operato al cuore : ‘Non ho avuto paura’ : “Sto bene, presto potrò tornare a lavorare”. A sole ventiquattro ore da una delicata operazione al cuore, Massimo Boldi tranquillizza i fan. L’attore, 73 anni, si è infatti sottoposto venerdì a un’angioplastica, imprevista e inaspettata, presso il San Raffaele di Milano. Ma già oggi, per amore dei tanti in pensiero per la sua salute, il comico ha voluto rassicurare il pubblico attraverso un’intervista concessa a ...

Massimo Boldi operato d'urgenza. "L'ho scampata grossa" : "Sto bene, presto potrò tornare a lavorare". A sole ventiquattro ore da una delicata operazione al cuore, Massimo Boldi tranquillizza i fan. L'attore, 73 anni, si è infatti sottoposto ieri a un'...

Massimo Boldi ricoverato all'ospedale : operazione al cuore : Paura per Massimo Boldi, 73 anni . Il famoso 'Cipollino' del cinema r icoverato da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato operato al cuore: si è trattato di un intervento programmato di ...

Massimo Boldi operato al cuore : L'attore tranquillizza i fan: "L'ho scampata grossa ma ora sto bene, presto potrò tornare a lavorare"

Massimo Boldi in ospedale : operato al cuore : Massimo Boldi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri, infatti, si è sottoposto ad un intervento programmato di angioplastica al cuore, per risolvere un problema di ostruzione alle ...