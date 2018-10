Marotta | nuova proposta a sorpresa da un top club

Le notizie del giorno – Nuova destinazione in Serie A per il dirigente Marotta : Le notizie del giorno – Come un fulmine a ciel sereno. Nella serata di ieri è stato comunicato ufficialmente l’addio alla Juventus da parte del dirigente Beppe Marotta , un annuncio che può essere considerato assolutamente a sorpresa. Grande prestazione del club bianconero contro il Napoli e successo che ha permesso alla squadra di Allegri di allungare in classifica. Poi la notizia shock del divorzio tra la Juventus e Marotta . ...

Marotta pronto ad una nuova avventura in Serie A - ecco le squadre in pole per il dirigente : Come un fulmine a ciel sereno. Nella serata di ieri è stato comunicato ufficialmente l’addio alla Juventus da parte del dirigente Beppe Marotta, un annuncio che può essere considerato assolutamente a sorpresa. Grande prestazione del club bianconero contro il Napoli e successo che ha permesso alla squadra di Allegri di allungare in classifica. Poi la notizia shock del divorzio tra la Juventus e Marotta. La causa principale va trovata ...