Maria De Filippi apre un account su Instagram

Uomini e donne - decisione-choc di Maria De Filippi : ecco il nuovo tronista - un nome pazzesco : I troni di Uomini e donne sono occupati da Teresa Langella , Luigi Mastroianni , Mara Fasone e Lorenzo Riccardi . Eppure, tra il caso Sara Affi Fella e altri ostacoli, pare che Maria De Filippi abbia ...

Lorenzo Crespi - dopo la lite a 'Domenica Live' - scrive un messaggio d'affetto a Maria De Filippi (FOTO) : Non è stato un bel momento di tv quello che domenica 30 settembre ha visto protagonista Lorenzo Crespi nel salotto

ANTEPRIMA OM : La data d'inizio di Amici di Maria De Filippi 2018/2019 per la formazione della classe nello speciale del sabato su Canale5 : La data d'inizio di Amici di Maria De Filippi 2018/2019 è ormai certa e ve la sveliamo in ANTEPRIMA. Manca ormai sempre meno all'avvio ufficiale della nuova edizione del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi: i casting, ancora in fase di svolgimento, hanno consentito di effettuare una prima selezione dei talenti che andranno a formare la nuova classe del programma TV che proseguirà fino alla metà del 2019, chiudendosi con la fase

Maurizio Battista Spara a Zero su Maria De Filippi : I concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip sono in vena di confidenze. Uno tra questi, ha Sparato a Zero contro i programmi di Maria De Filippi, denigrando così il suo operato. Ecco le aspre parole! Maurizio Battista e Valerio Merola, concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, parlando in generale, hanno esternato il desiderio di voler proporre al pubblico televisivo qualcosa di diverso. Gli stessi si

“Ti prego - fammi corteggiare Tina”. Il vip è serio : scatta l’appello a Maria De Filippi : “Maria, se mi chiami a Uomini e Donne, corro da te. Voglio corteggiare Tina Cipollari perché mi attrae da sempre, come una calamita! Ho da offrirle la mia simpatia, la mia genuinità. Ma anche la mia prestanza fisica: alla mia veneranda età sono ancora un bell’ometto con gli addominali ben scolpiti!”. Autostima alle stelle a parte, il noto volto della tv fa proprio sul serio. Ammette di avere da sempre un debole per ...

Uomini e donne - Maria De Filippi umilia il cavaliere Rocco : come lo sbertuccia davanti a Gemma : Nella puntata odierna, di lunedì 1 ottobre, al centro dello studio di Uomini e donne troviamo Gemma Galgani e Marco ...o meglio Rocco . A sbagliare il nome del cavaliere è la padrona di casa Maria De

Antonio Zequila : la richiesta shock a Maria De Filippi! : Incredibile, Antonio Zequila fa una richiesta sconcertante a Maria De Filippi. Non potrete mai immaginare quale è il desiderio dell'attore. La conduttrice di Uomini e Donne accetterà la sua proposta? Antonio Zequila, naufrago della terza edizione de "L'Isola Dei Famosi" ha rilasciato recentemente un'intervista alla rivista "Nuovo Tv" nella quale fa un vero e proprio appello a Maria De Filippi.

Lorenzo Crespi contro Karina Cascella - video Domenica Live : “Sei una nullità - torna da Maria De Filippi” : Lorenzo Crespi contro Karina Cascella a Domenica Live. Guarda caso mentre su Rai1 Mara Venier schierava Al Bano Carrisi, su Canale 5 la conduttrice napoletana era alle prese con una lite senza esclusione di colpi. Ancora una volta Lorenzo Crespi è protagonista di una lite proprio come Karina Cascella accusata di essere in studio per sentenziare sugli artisti che non riescono a vivere con la pensione senza mai aver fatto spettacolo. Proprio per ...

Ecco chi ha vinto tra Alberto Angela e Maria De Filippi a livello di ascolti TV : La sfida era ardua: il primo programma di divulgazione trasmesso il sabato sera contro il talent di evasione e disimpegno

Uomini e donne - Mara Fasone e l'accusa imbarazzante su Francesco Monte. Interviene Maria De Filippi : 'È vero' : Altra bomba a Uomini e donne : è vero, Mara Fasone aveva corteggiato anni fa Francesco Monte nello stesso programma. Dopo giorni di imbarazzato silenzio, è stata Maria De Filippi a intervenire durante ...

Antonio Zequila - appello a Maria De Filippi : "Tina Cipollari mi attrae da sempre - correrei a Uomini e Donne!" : Antonio Zequila, a distanza di qualche settimana, ha ribadito il proprio interesse per Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne, programma in onda su Canale 5, lanciando un vero e proprio appello a Maria De Filippi durante un'intervista concessa al settimanale Nuovo Tv.Come già rivelato in un'intervista rilasciata a Novella 2000 poco tempo fa, Antonio Zequila e Tina Cipollari si conoscono da quando erano giovani. L'attore ha