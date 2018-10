Mara Venier | Ero terrorizzata da mio marito

“La verità tra noi due”. Clamoroso - Mara Venier e Barbara d’Urso : aria pesantissima : Mara Venier e Barbara d’Urso, il rapporto è ai ferri corti. Si potrebbe anche dire ai minimi storici. E qualche avvisaglia c’era già stata nelle ultime ore ma adesso, a confermare l’aria di burrasca, è una delle dirette interessate. Cosa succede alle due reginette della domenica? Da inizio settembre, infatti, la zia d’Italia e Carmelita sono impegnate rispettivamente con ‘Domenica In’ e ‘Domenica ...

Mara Venier : "Avevo paura di mio marito. Ora è il mio amante - il mio migliore amico" : È una Mara Venier in vena di confidenze quella che si racconta alla scrittrice Maria Venturi per OGGI. Partendo dal privato. Dall'amore per Nicola Carraro, la cui frequentazione è iniziata proprio grazie alla Venturi, per il quale la presentatrice veneta dichiara di nutrire terrore: "A farmi paura era solo il suo essere troppo carismatico, troppo tutto. Oggi l'unione con lui è il punto fermo della mia vita". La "zia" della ...

Mi sono sempre mantenuta da sola, e dovevo sopravvivere in un mondo in cui ero entrata per caso'.

Mara Venier conferma i dissapori con Barbara D’Urso : Barbara D’Urso e Mara Venier ai ferri corti dopo le frecciatine Dal 16 settembre scorso Mara Venier e Barbara D’Urso hanno iniziato a sfidarsi a colpi di share ma dopo un primo momento in cui sembrava che la loro amicizia avrebbe risparmiato frecciate belle e buone, ecco che le cose sono davvero cambiate. Ad iniziare a lanciarle è stata la conduttrice di Domenica Live Barbara D’Urso che ha perso la sfida auditel nelle prime ...

Domenica In - il marito di Mara Venier contro Barbara D'Urso : clamorosa bordata - parole grosse : Lo scontro televisivo tra Mara Venier e Barbara D'Urso dagli studi di Domenica In e Domenica Live arriva...in famiglia? Possibile, perché in calce allo screenshot pubblicato da Alberto Dandolo in cui ...

Mara Venier contro Barbara D’Urso su Instagram : la Marcuzzi si schiera : Continua la guerra a distanza su Instagram fra Mara Venier e Barbara D’Urso, e Alessia Marcuzzi ha già scelto con chi schierarsi. Le due regine della domenica, nonostante siano amiche, non smettono di punzecchiarsi sui social, pronte a darsi battaglia per conquistare qualche punto di share in più. Se la scorsa settimana a vincere la sfida era stata Domenica In di Mara Venier, l’ultima puntata di Domenica Live, caratterizzata da una ...

Domenica In e Domenica Live - la sfida tra Barbara D’Urso e Mara Venier continua ma niente più fair play - anzi… : Era il 14 settembre quando Barbara D’Urso sui social scriveva: “Mancano due giorni. In bocca al lupo a Mara Venier e in bocca al lupo a me”. Si riferiva, è scontato, all’imminente sfida tra la “sua” Domenica Live, in onda su Canale 5, e la Domenica In della sua amica Mara, in onda su Rai 1. La vigilia era stata resa viva da numerose interviste, nelle quali le due colleghe-amiche si ripetevano, quasi all’unisono, “vincerà lei perché è più brava”. ...

Barbara D'Urso contro Mara Venier - parla Nicola Carraro : 'Due bimbe? Forse solo una' : Sembrerebbe esserci marella tra Barbara D'Urso e Mara Venier . Se dalla prima la cosa sembra evidente, visto il post pubblicato per la vittoria degli ascolti, dalla seconda, invece, a parlare è il ...

Domenica Live batte Domenica In - il messaggio della D'Urso - e la risposta del marito di Mara Venier - : Finalmente Barbara D'Urso torna a gioire e la sua Domenica Live batte Domenica In dopo un avvio scoppiettante del programma condotto da Mara Venier. Inequivocabile il messaggio di Carmelita sui social.

Mara Venier - incidente a Domenica In : il cruciverbone casca sul piede - dolore bestiale : Piccolo , ma dolorosissimo, incidente per Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 30 settembre 2018. Mentre in studio stava entrando il 'cruciverbone', questo per poco non ha travolto la ...