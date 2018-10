Manovra | Tria resta in bilico | la Ragioneria ancora sotto attacco

Manovra - perché lo spread si allarga? Tria e l’assedio al ministero del Tesoro : Lo spread sale oltre quota 300 punti, il rendimento del decennale arriva al 3,44%. A muovere il mercato dei Btp sono le scommesse degli shortisti e dei fondi hedge. L’instabilità politica si riflette sul costo del debito pubblico. E la fine degli aiuti della Bce mette un’ipoteca sull’esito delle future aste

Manovra - Paci scrive al ministro Tria : se è finito il tempo dell'austerità - la Sardegna non deve più versare i 684 milioni di accantonamenti ... : Illustre ministro Tria, Prendo atto che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei Ministri indica un rapporto tra deficit e Pil al 2,4% per gli anni 2019,...

Manovra - Di Maio : “Domani Def alle Camere. Non arretriamo di un millimetro e se necessario spieghiamo nelle piazze” : “La nota di aggiornamento al Def? La stiamo mettendo a punto per mandarlo domani alle Camere. Lo abbiamo comunque approvato entro il 27 settembre. Per quanti anni i governi precedenti sforavano quella data? In quei casi non saliva lo spread? La crescita del Pil al 2% nel 2019 è alla nostra portata”. Lo annuncia ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che commenta anche l’ultimo audio diffuso ...

Manovra : ministro Austria - ministri chiedono a Italia rispetto regole : Gli Stati membri dell'Eurozona sostengono la Commissione nel chiedere all'Italia'una chiara risposta' e il rispetto delle regole di bilancio. Lo ha detto il ministro delle Finanze Austriaco, Hartwig ...

Manovra - Loeger - Austria - : ministri eurozona sostengono Tria : Roma, 2 ott., askanews, - L'Eurogruppo 'è una Unione monetaria, siamo una famiglia e dobbiamo risolvere assieme i problemi di stabilità e per questo da parte nostra come ministri sosteniamo Giovanni ...

Ecofin su Manovra - Austria : “Tria convinca il Governo”/ Caos deficit - “pronti ad applicare regole Patto Ue” : Manovra, Italia "bocciata" a Eurogruppo: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale vertice Mattarella-Conte, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Manovra - Ruocco - M5s - : nessun dubbio o problema su permanenza Tria : Sulla permanenza del ministro dell'Economia Giovanni Tria nella squadra di governo gialloverde non vi sono dubbi. Lo ha detto Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze della Camera, ed espressione del Movimento 5 Stelle, a ...

Manovra - Di Maio : non arretriamo di un millimetro - da Ue colpi bassi : ... avverte, aggiungendo che 'se necessario spiegheremo questa Manovra nelle piazze' per far conoscere le misure adottate per la crescita dell'economia. Il governo su questo 'è compatto'. LEGGI ANCHE ...

DI MAIO E LA Manovra/ Non arretriamo e non vogliamo uscire da euro e Ue : Luigi Di MAIO ha chiarito l’intenzione del Governo di non arretrare sulla MANOVRA. E ha anche spiegato che non c'è intenzione di uscire dall'euro e dall'europa(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 10:32:00 GMT)

Manovra - Di Maio : non arretriamo - la spiegheremo nelle piazze : Roma, 2 ott., askanews, - Sulla Manovra economica 'non arretriamo di un millimetro e se ce ne sarà bisogno noi spiegheremo questa Manovra nelle piazze'. Lo ha affermato il vicepremier e ministro, ...

Di Maio - sulla Manovra non arretriamo : pronti a spiegarla alle piazze : Di Maio ha sottolineato, quindi, che con tutte le misure allo studio del governo "faremo crescere l'economia e ripagheremo il debito". A proposito dell'intenzione di spiegare la manovra nelle piazze, ...

Manovra - Tria risponde a Junker : “Non ci sarà nessuna fine dell’euro” : “Io non ho parlato con Junker ma è una sua opinione. Non ci sarà nessuna fine dell’euro”. Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, risponde al presidente della Commissione Europea Jean-Claude Junker, intervistato a Lussembrugo all’uscita dai vertici di Eurogruppo e Ecofin. L'articolo Manovra, Tria risponde a Junker: “Non ci sarà nessuna fine dell’euro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - Di Maio : non arretriamo - la spiegheremo nelle piazze : ... quindi, che con tutte le misure allo studio del governo "faremo crescere l'economia e ripagheremo il debito".A proposito dell'intenzione di spiegare la Manovra nelle piazze, Di Maio ha detto: "...

Manovra - ITALIA "BOCCIATA" A EUROGRUPPO/ Tria rientra a Roma : incontro Mattarella-Conte - premier tiene su 2 - 4% : MANOVRA, ITALIA "bocciata" a EUROGRUPPO: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale vertice Mattarella-Conte, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:42:00 GMT)