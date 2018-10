Manovra | Tria | dimezzeremo il gap tasso crescita con Ue nel 2019

Manovra - Centinaio : a ministro Tria prenderei un po' di borsa per il turismo e politiche agricole - : "La Manovra? Stiamo facendo un percorso che viene fatto più o meno da tutti i governi, dove c'è il ministro dell'Economia che cerca di tenere la borsa e ci sono gli altri che cercano di togliere qualcosa. Io al ministro Tria porterei via un po' di 'borsa' per dare un po' di soldi al turismo …

Manovra - Tria : "Calo del deficit dopo il 2019" : L'opinione della Commissione Ue sulla bozza di legge di stabilità si baserà però sui dati del 2018 e sugli obiettivi di bilancio fissati dal governo per il 2019. Esclusi quindi i numeri che il governo stimerà per il 2020 e 2021

Manovra - Tria : "Questo non è un governo dalla finanza allegra" : LaPresse, Giovanni Tria rassicura: "Questo non è un governo dalla finanza allegra, i conti pubblici non salteranno per dare spazio alle promesse". Il ministro dell'Economia poi spiega: "Gli impegni del governo saranno mantenuti con una forte gradualità, nel corso della legislatura".

Manovra : Tria 'dal 2020 riduzione deficit/Pil - 15 miliardi aggiuntivi per investimenti' : 'Ci sarà un aumento contenuto del deficit nel 2019 rispetto al 2018 per poi gradualmente ridursi negli anni successivi': lo ha ha riferito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando della Manovra nel corso di un intervenendo a un convegno di ConfindusTria. 'Non mi pare si possa delineare un Governo dalla finanza molto allegra o da far saltare i ...

Manovra - Tria : "No finanza allegra. Impegni mantenuti con gradualità" : Dopo il Premier Conte anche Giovanni Tria tenta di rassicurare sulla prossima Legge di Bilancio . E lo fa in occasione del seminario del Centro studi ConfindusTria in occasione del quale gli ...

