Manovra | Tria ' dal 2020 riduzione deficit Pil | 15 miliardi aggiuntivi per investimenti'

Nervosismo dei mercati. Confindustria : da Manovra rischio aumento delle tasse : Se continuiamo invece a chiedere sacrifici, l'economia tornerà a deprimersi". Anche l'altro vicepremier Matteo Salvini conferma di voler andar avanti con la manovra, e non abbassa i toni. Stamattina ...

Manovra - Tria : Non si delinea finanza allegra per far spazio a promesse : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Nervosismo dei mercati. Confindustria : da Manovra rischio aumento delle tasse' : Se continuiamo invece a chiedere sacrifici, l'economia tornerà a deprimersi". Anche l'altro vicepremier Matteo Salvini conferma di voler andar avanti con la manovra, e non abbassa i toni. Stamattina ...

Manovra - l’allarme di Confindustria : “Le tasse rischiano di aumentare” : Il Centro studi Confindustria mette in discussione alcune misure inserite del contratto di governo, difficili da attuare anche ponendo il deficit al 2,4%. Il rischio, secondo gli studiosi, è che aumentino le tasse e che il PIL si fermi allo 0,9% nel 2019. Luigi Di Maio però tira dritto e alla Camera ha ribadito che "il governo non torna indietro".Continua a leggere

Manovra - Tria : "No finanza allegra. Impegni mantenuti con gradualità" : Dopo il Premier Conte anche Giovanni Tria tenta di rassicurare sulla prossima Legge di Bilancio . E lo fa in occasione del seminario del Centro studi ConfindusTria in occasione del quale gli ...

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio : «Non torniamo indietro». Spread vola a 300 : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramiteil suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo Spread che, in concomitanza...

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio : «Non torniamo indietro». Spread vola a 300 : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramiteil suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo Spread che, in concomitanza...

Manovra - Tria : 'Nessuna finanza allegra - fondamentale ridurre il debito' : Il rialzo deficit non sfascia i conti' ha detto stamani il ministro dell'Economia - "Non mi pare si possa delineare, da questa Manovra, un governo dalla finanza allegra o che fa saltare i conti ...

Manovra - Tria promette "graduale riduzione" deficit dal 2020 : L'Italia si impegna con l'Europa a mettere in atto una 'graduale riduzione' del deficit dal 2020 dopo una deviazione limitata dalle regole di bilancio nel 2019. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, spiegando che sterilizzare gli aumenti di Iva e accise significa, per il prossimo anno, partire da un deficit del 2%, a cui vanno aggiunti 0,2 punti di Pil necessari a ...

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio : 'Non torniamo indietro'. Spread vola a 300 : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramiteil suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo Spread che, in concomitanza delle ...

Manovra - Di Maio : “Confindustria? Non si illuda - il governo non torna indietro su deficit e misure” : Secondo il Centro studi di Confindustria la Manovra del governo M5s-Lega potrebbe portare a un aumento delle tasse per i cittadini italiani a causa dell’introduzione del reddito di cittadinanza e della riforma delle pensioni. “Non si illudano, il governo non torna indietro sulle misure che ha promesso agli elettori – ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio – questa è la Manovra del ...

Manovra - Confindustria : “Con aumento deficit mercati si aspetteranno tasse più alte”. Di Maio : “Non torniamo indietro” : “L’aumento del deficit serve per avviare parti del contratto di governo di sostegno al welfare, misure molto difficili da cancellare se non in situazioni emergenziali. Se gli operatori sono razionali e percepiranno questa maggiore spesa pubblica come permanente, si aspetteranno tasse più alte in futuro, aumentando di conseguenza il risparmio”. E’ il giudizio espresso dal Centro studi di Confindustria nel rapporto ...

Manovra - Confindustria : 'Non smontare la riforma delle pensioni' : Sulla crescita, spiegano da Confindustria, 'pesano l'aumento dello spread e l'incertezza sulla capacità del governo di incidere sui nodi dell'economia'. È comunque grazie a investimenti , reddito di ...

Manovra - Confindustria : rischio più tasse in futuro : Roma, 3 ott., askanews, - Gli italiani rischiano di pagare più tasse in futuro qualora diventassero strutturali le misure di sostegno al reddito, come il reddito di cittadinanza, inserite nel ...