Manovra | si va avanti ma con aggiustamenti al deficit

Manovra : Conte - avanti determinati con gli impegni presi : "Al lavoro per il cambiamento. Tutti insieme avanti determinati con gli impegni presi. La nostra Manovra, per la prima volta, mette al centro i cittadini e fa il bene della gente". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su twitter dove posta la foto dei partecipanti al vertice in corso a Palazzo Chigi.