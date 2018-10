Manovra - Lega : ci sarà la flat tax al 15% per partite Iva : Roma, 3 ott., askanews, - Nella Manovra ci sarà la flat tax al 15%, lo si apprende da fonti della Lega. "Una riforma - viene precisato - che qualcuno voleva frenare e che invece permetterà a un ...

Manovra - Scanzi : “Possiamo essere preoccupati ma c’è quello che Lega e M5s hanno promesso a giugno” : “Manovra? Possiamo dire che fa schifo e che siamo tutti legittimamente preoccupati. Ma nella Manovra c’è esattamente quello che M5s e Lega avevano promesso a giugno. Criticarli per l’incoerenza mi fa sorridere“. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Al momento, secondo me, l’elettorato sta premiando Lega e M5s, perché non sono ...

Riscrivere la Manovra 2019 nel "formato Melegatti" : Nelle stesse ore in cui il governo ha varato una manovra 2019 punitiva per le imprese, una famiglia di Vicenza ha investito nel salvataggio della Melegatti. GIANNI CREDIT(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 05:45:00 GMT)

Manovra - Borghi (Lega) : “In unione monetaria normale lo spread non esiste. Uscita dall’euro? Non è nel contratto” : “Lo spread a 300? Certo che uno deve essere preoccupato, il problema è che qualcuno ci sta guadagnando molto e lo si fa in un sistema sbagliato perché in un’unione monetaria normale lo spread non dovrebbe esistere”. Claudio Borghi, mentre a Palazzo Chigi è in corso il vertice di governo sul Def, commenta la chiusura odierna del differenziale dei titoli di Stato italiani. “È indubbio che ogni scelta politica è in se una ...

Manovra : Lega - caos da r.cittadinanza : ANSA, - ROMA, 2 OTT - "Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse ...

[Il punto] La Manovra in deficit di Lega e M5s potrebbe mettere a rischio la tenuta della democrazia in Italia : La storia insegna che i governi avventuristi in economia possono aprire la porta a regimi autoritari. La democrazia è un bene prezioso che troppo spesso viene dato per scontato. Il nocciolo della ...

Def - poca crescita e debito in aumento : gli effetti della Manovra Lega-M5S : Ha senso, da un punto di vista economico? Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista al Sole 24 Ore, è convinto di sì, con argomentazioni molto ampie e articolate. Gli economisti hanno però molti dubbi. La manovra del governo

"Non un euro a chi sta sul divano" Manovra - ecco le misure pro-Lega : Se con il reddito di cittadinanza "l'idea è quella di dare soldi alle persone perché se ne stiano sul divano di casa, la sofferenza è assolutamente condivisibile. Ma il punto è che non deve essere così. Deve essere una misura indirizzata esclusivamente a coloro che si danno da fare per riuscire a ottenere un lavoro". Segui su affaritaliani.it

Domenica Pd in piazza contro il governo M5s-Lega. Berlusconi : 'Manovra impoverisce tutti' : I dem divisi verso il congresso ma uniti contro la manovra. Tajani avverte DI Maio: i balconi non hanno mai portato bene -

Manovra - Boccia 'Confindustria crede nella Lega'. Calenda 'Vergognoso'. La replica 'Non sa organizzare cene' : Un botta e risposta al veleno che infiamma ulteriormente la polemica politica sulla Manovra, nel giorno in cui il capo dello Stato richiama al rispetto dei conti . Protagonisti del battibecco sono da un lato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dall'altro ...

Manovra - volano stracci tra Boccia e Calenda : "Confindustria crede nella Lega" - "Endorsement vergognoso" : L'ex ministro commenta così le parole del presidente dell'Associazione degli industriali che ha detto che le imprese credono "fortemente nella Lega"

Emiliano elogia la Manovra Lega-M5S e attacca i suoi : 'Basta difendere i poteri forti' : La manovra Finanziaria ha un fan inatteso: è Michele Emiliano, Governatore della Puglia e possibile uomo chiave del nuovo corso del Pd. Alcune sue dichiarazioni rese a margine dell'Urbact in atto a Bari che raccontano come l'opinione dell'ex Sindaco del capoluogo pugliese sia tutt'altro che critica nei confronti del'innalzamento del deficit e dell'adozione di misure come il superamento della Legge Fornero, il Reddito di Cittadinanza e la Flat ...