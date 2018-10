Manovra - Frenata sul deficit | giù fino all' 1 | 8% nel 2021

Manovra - intesa nel governo. Frenata sul deficit/Pil Al 2 - 4% solo nel 2019 - poi scenderà al 2 - 1 e all'1 - 8 : Il rapporto deficit /Pil sara' fissato al 2,4% nel 2019 , poi scendera' al2,1% nel 2020 e all'1 ,8% nel 2021. E' quanto confermano fonti digoverno, a vertice ancora in corso a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. Nuova frenata sul deficit : ROMA - vertice in corso a Palazzo Chigi per chiudere la nota di aggiornamento al Def. E nuovo segnale di cedimento dopo le critiche dell'Europa da parte del governo gialloverde, dopo l'ennesima ...

Pressioni continue su Tria perché la Manovra non sia frenata dai limiti Ue. Conte : 'Non impicchiamoci ai decimali' : Il vicepremier chiede di 'attingere a un pò di deficit' nella manovra, per le promesse elettorali di Lega e Cinquestelle. E Giorgetti: 'con proposte serie si può sforare l'1,6%, nessuno nel governo ...