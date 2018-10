Manovra | Di Maio | reddito cittadinanza in primi tre mesi del 2019

Manovra - Di Maio e i suoi festeggiano sul Tevere : a cena sul battello : Festa romana per i 5Stelle dopo l'accordo raggiunto sulla Manovra. Luigi Di Maio e il resto della 'truppa' governativo-parlamentare ha deciso di celebrato l'intesa che permette di introdurre il ...

Di Maio festeggia per la Manovra con una cena sul battello : Luigi Di Maio e il resto della ‘truppa’ governativo-parlamentare fanno festa cenando su un battello ormeggiato sul fiume Tevere Di Maio fa festa romana per i 5Stelle dopo l’accordo raggiunto sulla Manovra. Luigi Di Maioe il resto della ‘truppa’ governativo-parlamentare ha deciso di celebrato l’intesa che permette di introdurre il reddito di cittadinanza e smantellare la legge Fornero con ...

Manovra : Di Maio - facciamo sul serio - dentro ci sono nostri valori : Con la Manovra 'facciamo sul serio, è una Manovra con dentro i nostri valori'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in diretta Facebook dopo la conferenza stampa a Palazzo Chigi. E ha aggiunto: '...

Manovra - Def - Di Maio : '2 - 4% nel 2019 - poi vediamo' : L'obiettivo è spendere nei negozi sul suolo italiano perchè vogliamo iniettare nell'economia italiana 10 miliardi di consumi che vuol dire far ripartire i consumi, la vita delle imprese, la vita dei ...

Manovra - Di Maio : Se Ue ha pregiudizi su Italia inutile discutere : Roma, 3 ott., askanews, - "La trattativa con l'Ue sulla legge di bilancio è ancora lunga, non è che domani mattina ci dicono no. Noi dobbiamo spiegare bene quali sono i nostri obiettivi, però deve ...

Manovra - Di Maio : “Stiamo da 4 mesi e veniamo trattati come incompetenti appestati”. Battibecco con Merlino : “Manovra? Vedrete che potremo ripagare il debito. C’è un pregiudizio di base contro di noi, siamo arrivati da 4 mesi e siamo trattati come incompetenti appestati. Quelli di prima hanno fatto le macerie e venivano trattati come statisti. Noi abbiamo tanto da imparare, ma non da quelli di prima”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che si dichiara sicuro del miglioramento dello spread ...

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio : 'Non torniamo indietro'. Spread vola a 300 : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramiteil suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo Spread che, in concomitanza delle ...

Manovra - Di Maio : “Confindustria? Non si illuda - il governo non torna indietro su deficit e misure” : Secondo il Centro studi di Confindustria la Manovra del governo M5s-Lega potrebbe portare a un aumento delle tasse per i cittadini italiani a causa dell’introduzione del reddito di cittadinanza e della riforma delle pensioni. “Non si illudano, il governo non torna indietro sulle misure che ha promesso agli elettori – ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio – questa è la Manovra del ...