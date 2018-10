Manovra | Di Maio | facciamo sul serio | dentro ci sono nostri valori

Manovra - Def - Di Maio : '2 - 4% nel 2019 - poi vediamo' : L'obiettivo è spendere nei negozi sul suolo italiano perchè vogliamo iniettare nell'economia italiana 10 miliardi di consumi che vuol dire far ripartire i consumi, la vita delle imprese, la vita dei ...

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio e Salvini : «Il Governo non torna indietro» : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in...

Manovra - Di Maio : “Stiamo da 4 mesi e veniamo trattati come incompetenti appestati”. Battibecco con Merlino : “Manovra? Vedrete che potremo ripagare il debito. C’è un pregiudizio di base contro di noi, siamo arrivati da 4 mesi e siamo trattati come incompetenti appestati. Quelli di prima hanno fatto le macerie e venivano trattati come statisti. Noi abbiamo tanto da imparare, ma non da quelli di prima”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che si dichiara sicuro del miglioramento dello spread ...

Manovra - Di Maio : “Confindustria? Non si illuda - il governo non torna indietro su deficit e misure” : Secondo il Centro studi di Confindustria la Manovra del governo M5s-Lega potrebbe portare a un aumento delle tasse per i cittadini italiani a causa dell’introduzione del reddito di cittadinanza e della riforma delle pensioni. “Non si illudano, il governo non torna indietro sulle misure che ha promesso agli elettori – ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio – questa è la Manovra del ...

Manovra - Confindustria : “Con aumento deficit mercati si aspetteranno tasse più alte”. Di Maio : “Non torniamo indietro” : “L’aumento del deficit serve per avviare parti del contratto di governo di sostegno al welfare, misure molto difficili da cancellare se non in situazioni emergenziali. Se gli operatori sono razionali e percepiranno questa maggiore spesa pubblica come permanente, si aspetteranno tasse più alte in futuro, aumentando di conseguenza il risparmio”. E’ il giudizio espresso dal Centro studi di Confindustria nel rapporto ...

Manovra - deficit in calo dal 2020 : Di Maio e Salvini provano a convincere la Ue : La difesa della linea punta su due pilastri: deficit 2019 al 2,4% e avvio da subito di quota 100 e reddito di cittadinanza. Ma per rispondere al rischio di bocciatura immediata della Manovra in Ue, Lega e M5s aprono ad una discesa più accelerata del debito, anche con la disponibilità ad abbassare il deficit per il 2020 e il 2021 sotto la previsione iniziale del 2,4% fino al 2% nel 2021...

Manovra : Di Maio - nel 2019 Deficit/Pil a 2 - 4% e poi proveremo ad abbassarlo : l rapporto Deficit/Pil resta al 2,4% 'sicuramente per il 2019', 'per il '2020 e il 2021 stiamo vedendo di accelerare l'abbassamento del rapporto con un intervento massiccio di tagli agli sprechi, di ...

Manovra - deficit in calo dal 2020 : Di Maio e Salvini provano a convincere la Ue : È il messaggio che i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno portato al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel gabinetto di guerra convocato