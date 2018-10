Manovra | Deficit Pil al 2 | 4 per cento nel 2019 e al 2 | 1 nel 2020

Manovra - Conte : «Nel 2021 deficit all’1 - 8% e debito al 126 - 5% » : Il premier: «Non rinunceremo alle misure del contratto di governo, non erano promesse elettorali». Tria: «In un anno dimato il gap di crescita con l’Ue». Salvini: «10mila assunzioni nelle forze dell’odine». Di Maio: «Giù Ires per imprese che assumono»

Manovra - accordo sul deficit : 2 - 1% nel 2020 - 1 - 8% nel 2021 : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria intanto precisa: 'Avevamo promesso di aumentare il tasso di crescita per eliminare il gap con la Ue, che è stato dell'1 per cento l'anno da oltre 10 anni. Con ...

Manovra - accordo sul deficit : 2 - 1% nel 2020 e 1 - 8% nel 2021 : La difesa della linea punta su due pilastri: deficit 2019 al 2,4% e avvio da subito di quota 100 e reddito di cittadinanza. Ma per rispondere al rischio di bocciatura immediata della Manovra in Ue, Lega e M5s aprono ad una discesa più accelerata del debito, anche con la disponibilità ad abbassare il deficit per il 2020 e il 2021 sotto la previsione iniziale del 2,4% fino all’1,8% nel 2021...