Manovra | deficit in calo dal 2020 | Di Maio e Salvini provano a convincere la Ue

Manovra - segnale a Bruxelles : deficit giù al 2% entro il 2021 : Ancora alta tensione sulla linea Roma-Bruxelles. Di fronte alla scelta dell'Italia di innalzare il deficit al 2,4% del Pil nel prossimo triennio, per finanziare misure espansive come il reddito...

Vertice sulla Manovra - Di Maio 'Deficit resta al 2 - 4 - debito giù con tagli agli sprechi'. Conte 'Riforme già nel 2019' : ... Antonio Tajani, e il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, da alcuni considerato una sorta di ministro dell'Economia ombra. Sulle perplessità espresse da Tajani riguardo alla manovra 'ho ...

Manovra - confermati deficit al 2 - 4% - reddito di cittadinanza e superamento Fornero : deficit al 2,4%, introduzione del reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero: dopo il vertice a Palazzo Chigi il governo conferma, attraverso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, tutte le misure previste dalla Manovra e già annunciate con l'approvazione della nota di aggiornamento al Def.Continua a leggere

Monti contro tutti : “Renzi? Critica questa Manovra ma voleva un deficit del 2 - 9. Giorgetti? Il pareggio di bilancio lo votò” : Renzi è poco credibile, Salvini rischia “di spararsi sui piedi” perché è “inconsapevole” di come funziona l’economia, mentre Giorgetti votò e fece votare l’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, quello che ora vincola l’Italia nell’approvazione delle manovre finanziarie. Il riassunto è dell’ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti che in un’intervista ad ...

L’Ue rimanda indietro la Manovra “giallo-verde” : inaccettabile il deficit al 2 - 4% : L’Ue rimanda indietro la manovra giallo-verde: inaccettabile il deficit al 2,4%. Tria: tranquilli, il debito calerà. Il ministro resta isolato all’Eurogruppo. Juncker: “Se vi concediamo di violare le regole è la fine dell’euro”

Ecofin su Manovra - Austria : “Tria convinca il Governo”/ Caos deficit - “pronti ad applicare regole Patto Ue” : Manovra, Italia "bocciata" a Eurogruppo: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale vertice Mattarella-Conte, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:40:00 GMT)

[Il punto] La Manovra in deficit di Lega e M5s potrebbe mettere a rischio la tenuta della democrazia in Italia : La storia insegna che i governi avventuristi in economia possono aprire la porta a regimi autoritari. La democrazia è un bene prezioso che troppo spesso viene dato per scontato. Il nocciolo della ...

L'Ue rimanda indietro la Manovra giallo-verde : inaccettabile il deficit al 2 - 4% : ' Giovanni, anche nel tennis si può discutere con l'arbitro quando la pallina è vicino alla linea. Ma non quando è chiaramente fuori dal campo'. Pierre Moscovici ci ha provato con una metafora ...

Manovra - Di Maio : «Sul deficit al 2 - 4% niente passi indietro. La politica si riprenda il potere dei tecnici» : «Questo è un governo è compatto e da quel 2,4% non si torna indietro. Vogliamo discutere con l'Ue e siamo i primi a volerlo fare, il nostro obiettivo non è far saltare conti, per noi si possono tenere ...

Per la Manovra non c'è un piano B. Il deficit resterà al 2 - 4% : ... anche nei prossimi anni ma restano le preoccupazioni per la tenuta delle Borse e un eventuale declassamento delle agenzie di rating dell'economia italiana. Da una parte quindi lo scetticismo delle ...

Def - Moscovici “deficit 2 - 4% fuori da parametri Ue”/ Ultime notizie Manovra - Tria “tranquilli - debito scende” : Manovra, Tria “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Ma Eurogruppo e Moscovici temono(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 16:30:00 GMT)

Manovra - Brunetta : “Deficit al 2 - 4% per tre anni una provocazione all’Europa : sarà rigettato. Che Dio ci aiuti” : “Il 2,4% per tre anni è una provocazione. Non c’è rispetto della regola del debito e del deficit. Così aumentano deficit e debito e si va contro ai patti fondanti sottoscritti con l’Europa. Se tutto resterà così ci sarà il rigetto. Che Dio ci aiuti”. Così il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, commentando la nota di aggiornamento al Def alla Camera dei deputati. L'articolo Manovra, Brunetta: “Deficit al ...

Manovra - Auci : "Il deficit per spese correnti non aumenta la crescita" : "Finora in nessun Paese al mondo l'aumento del deficit per spese correnti ha portato a un aumento della crescita". Lo ha detto Ernesto Auci , presidente di FIRSTonline, in un'intervista a Radio Radicale, sottolineando che la ...

Commissione Ue pronta a bocciare Manovra - pressing su deficit/Pil : Anche se la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza non sarà ancora sul tavolo dell'Eurogruppo alla riunione di oggi in Lussemburgo, a Bruxelles viene dato per sicuro che se ne ...