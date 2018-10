Manovra | Def | Di Maio | ' 2 | 4% nel 2019 | poi vediamo'

Manovra : verso nuovo ritocco - deficit sotto il 2 - 2% in 2020-2021 : Nessun passo indietro sul deficit /Pil al 2,4% nel 2019 ma nel biennio successivo l'asticella potrebbe essere fissata a un livello più basso, per andare incontro alle richiese dell'Europa. Secondo ...

Manovra - Tria : "Calo del deficit dopo il 2019" : L'opinione della Commissione Ue sulla bozza di legge di stabilità si baserà però sui dati del 2018 e sugli obiettivi di bilancio fissati dal governo per il 2019. Esclusi quindi i numeri che il governo stimerà per il 2020 e 2021

Manovra economica e deficit : perché il 2 - 4% è troppo per l'Italia? : Secondo le previsioni il tasso di inflazione sarà dell'1,5% circa, e la crescita dell'economia dell'1,1%. Con un deficit al 2,4% non è detto che il debito italiano possa scendere, mentre con un ...

Manovra : Tria 'dal 2020 riduzione deficit/Pil - 15 miliardi aggiuntivi per investimenti' : 'Ci sarà un aumento contenuto del deficit nel 2019 rispetto al 2018 per poi gradualmente ridursi negli anni successivi': lo ha ha riferito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando della Manovra nel corso di un intervenendo a un convegno di ConfindusTria. 'Non mi pare si possa delineare un Governo dalla finanza molto allegra o da far saltare i ...