Manovra | Conte | «Nel 2021 deficit all' 1 | 8% e debito al 126 | 5%» M5S | dieci miliardi per

Manovra - via libera alla nota sul Def. Conte : “Deficit al 2 - 4% nel 2019 - 2 - 1 al 2020 - 1 - 8 al 2021” : Deficit al 2,4 per il 2019, 2,1% per il 2020 e al l’1,8% per il 2021. Rapporto debito/Pil sotto il 130% per il prossimo anno e al 126,5% per il 2021. Queste le cifre Contenute nel Documento di economia e finanza, presentato questa sera in conferenza stampa dal presidente Giuseppe Conte con il ministro dell’Economia Giuseppe Tria e dai due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Durante la conferenza stampa, nella ...

Manovra - Conte : «Nel 2021 deficit all’1 - 8% e debito al 126 - 5% » : Il premier: «Non rinunceremo alle misure del contratto di governo, non erano promesse elettorali». Tria: «In un anno dimato il gap di crescita con l’Ue». Salvini: «10mila assunzioni nelle forze dell’odine». Di Maio: «Giù Ires per imprese che assumono»

Manovra - accordo sul deficit : 2 - 1% nel 2020 - 1 - 8% nel 2021. Conte : «Disoccupazione scenderà al 7%» : C'è l'accordo sulla Manovra: il rapporto defici/Pil sarà fissato al 2,4% nel 2019, poi scenderà al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021. Lo ha confermato il premier...

Conte : con Manovra famiglie e Ue non hanno nulla da temere : Roma, 3 ott., askanews, - 'Le famiglie e l'Unione europea non hanno nulla da temere: le misure Contenute nella legge di bilancio creeranno sviluppo e occupazione. La nostra manovra, per la prima volta,...

