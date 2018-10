Manovra | Confindustria | “Con aumento deficit mercati si aspetteranno tasse più alte” Di

Manovra - Confindustria : 'Non smontare la riforma delle pensioni' : Sulla crescita, spiegano da Confindustria, 'pesano l'aumento dello spread e l'incertezza sulla capacità del governo di incidere sui nodi dell'economia'. È comunque grazie a investimenti , reddito di ...

Manovra - Confindustria : rischio più tasse in futuro : Roma, 3 ott., askanews, - Gli italiani rischiano di pagare più tasse in futuro qualora diventassero strutturali le misure di sostegno al reddito, come il reddito di cittadinanza, inserite nel ...

"Rischio più tasse in futuro" - l'allarme di Confindustria sulla Manovra : AdnKronos, - Senza una copertura "credibile" delle voci più pesanti del contratto di governo si potrebbe profilare un doppio rischio: che ex post il rapporto deficit Pil sia più alto del 2,4% e che ...

"Rischio più tasse in futuro" - l'allarme di Confindustria sulla Manovra : Senza una copertura "credibile" delle voci più pesanti del contratto di governo si potrebbe profilare un doppio rischio: che ex post il rapporto deficit Pil sia più alto del 2,4% e che per sostenere ...

Manovra - Confindustria : “Non smontare la riforma delle pensioni” : Il Centro studi di Confindustria rivede ancora al ribasso la crescita del paese sia per quest’anno che per il prossimo. Il Pil sarebbe in rallentamento all’1,1% nel 2018 e allo 0,9 nel 2019, rispetto all’1,6 registrato nel 2017. Rispetto alle previsioni di giugno, dunque, la crescita cala di 0,2 punti. Da queste stime è escluso l’impatto delle misu...

Manovra - Confindustria : rischio più tasse in futuro : Roma, 3 ott., askanews, - Gli italiani rischiano di pagare più tasse in futuro qualora diventassero strutturali le misure di sostegno al reddito, come il reddito di cittadinanza, inserite nel ...

Manovra - Confindustria : "Non smontare la riforma delle pensioni" : Sulla crescita, spiegano da Confindustria, 'pesano l'aumento dello spread e l'incertezza sulla capacità del governo di incidere sui nodi dell'economia'. E' comunque grazie a investimenti, reddito di ...

Confindustria : Manovra imponente - definire bene coperture : Roma, 3 ott., askanews, - Se le coperture della manovra economica che si profila 'imponente' non saranno 'bene definite si rischia, ex post, un rapporto deficit/Pil più alto', nel lungo periodo, ...

Manovra - Confindustria : “Non smontare la riforma delle pensioni” : Il Centro studi di Confindustria rivede ancora al ribasso la crescita del paese sia per quest’anno che per il prossimo. Il Pil sarebbe in rallentamento all’1,1% nel 2018 e allo 0,9 nel 2019, rispetto all’1,6 registrato nel 2017. Rispetto alle previsioni di giugno, dunque, la crescita cala di 0,2 punti. Da queste stime è escluso l’impatto delle misu...

Boccia - Confindustria - : siamo moderatamente preoccupati dalla Manovra : Roma, 1 ott., askanews, - Sulla manovra Confindustria è 'moderatamente preoccupata', ma corretta perché 'non critichiamo prima di conoscere'. Lo ha sottolineato il presidente Vincenzo Boccia a Radio ...

Manovra - Boccia 'Confindustria crede nella Lega'. Calenda 'Vergognoso'. La replica 'Non sa organizzare cene' : Un botta e risposta al veleno che infiamma ulteriormente la polemica politica sulla Manovra, nel giorno in cui il capo dello Stato richiama al rispetto dei conti . Protagonisti del battibecco sono da un lato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dall'altro ...

Manovra - volano stracci tra Boccia e Calenda : "Confindustria crede nella Lega" - "Endorsement vergognoso" : L'ex ministro commenta così le parole del presidente dell'Associazione degli industriali che ha detto che le imprese credono "fortemente nella Lega"

Manovra - Boccia (Confindustria) : “Auguro al Governo di non fare danni. Io critico? Spero non mi facciano legge contro” : “Non auguro al Governo di durare poco, gli auguro di non fare danni“. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nel corso del suo intervento al convegno promosso da Deliotte sul tema fiscale. “le critiche che facciamo sono per l’interesse nazionale, Spero che ora non ci facciano una legge contro. Siamo passati dalle leggi ad personam alle leggi contra personam” L'articolo Manovra, Boccia ...

Manovra - Confindustria : garantire continuità a Industria 4.0 : La trasformazione digitale dei prodotti e processi Industriali è la sfida per la manifattura del futuro. In vista delle prossime scelte di politica economica «è importante garantire continuità nel tempo al Piano Nazionale Industria 4.0 per allargare il