Manovra | Centinaio | a ministro Tria prenderei un po' di borsa per il turismo e politiche

DI MAIO VS TRIA : “TROVI I SOLDI IN Manovra”/ Lega divisa : Giorgetti ‘zittisce’ M5s - Centinaio “Mef apra borsa” : Manovra Economica, vertice Governo: Conte-Di MAIO-Salvini, "via i rami secchi". Armonia con TRIA, "tutte le misure del Contratto ma rispetteremo gli impegni". Ecco le novità (Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 11:40:00 GMT)