Manovra | Boccia | Ok sforamento deficit se comporta crescita

Manovra economica 2019 - cosa rischia l'Italia se l'Europa la boccia : Il primo passo è una procedura d'infrazione che prevede una multa. Ma la mazzata più grossa arriva dallo spread

Pensioni - notizie 2/10 : Boeri boccia la Manovra del governo - ‘troppo cara’ : Il Presidente Inps, Tito Boeri, non apprezza la manovra sulle Pensioni e il lavoro ideata dal governo Lega-M5S. Tra gli annunci del governo troviamo l’innalzamento della pensione minima, da gennaio 2019 a 780,00 euro. Troviamo anche quota 100, che porterebbe più di 400mila persone a smettere di lavorare, annullando di fatto in parte la legge Fornero. Il problema, secondo Boeri, restano sempre i costi. La manovra rischia di costare più cara ...

Manovra - ITALIA "BOCCIATA" A EUROGRUPPO/ Tria rientra a Roma : incontro Mattarella-Conte - premier tiene su 2 - 4% : MANOVRA, ITALIA "bocciata" a EUROGRUPPO: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale vertice Mattarella-Conte, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:42:00 GMT)

TRIA TORNA A ROMA E ‘SALTA’ EUROFIN/ Manovra - Ue boccia il Def : Juncker “Euro a rischio” : Manovra, TRIA “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Caos Eurogruppo, bocciato il Def(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 20:12:00 GMT)

Manovra - Salvini : 'Bocciatura preventiva dell'Ue? Non esiste' : ore 8 Manovra: il ministro dell'Economia Tria smentisce di volersi dimettere. Lo dichiara il ministro un'intervista al Sole 24 ore . 'Sono ministro di governo, e come tale sono un politico. Non ho ...

Manovra - Salvini : una bocciatura preventiva Ue non esiste : Genova, 1 ott., askanews, - 'Non esiste: è il primo giorno di ottobre, c'è il sole, la gente ha voglia di crescere, lavorare e di tornare in Italia a fare dei figli'. Lo ha detto il vice premier e ...

Commissione Ue pronta a bocciare Manovra - pressing su deficit/Pil : Anche se la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza non sarà ancora sul tavolo dell'Eurogruppo alla riunione di oggi in Lussemburgo, a Bruxelles viene dato per sicuro che se ne ...

Manovra - Boccia : preoccupati - è sostenibile solo con la crescita : Roma, 1 ott., askanews, - 'In linea teorica Tria dice cose condivisibili, poi occorre una valutazione di impatto' e capire se quello che si sta facendo genera 'occupazione' e 'crescita'. Così il ...

Boccia - Confindustria - : siamo moderatamente preoccupati dalla Manovra : Roma, 1 ott., askanews, - Sulla manovra Confindustria è 'moderatamente preoccupata', ma corretta perché 'non critichiamo prima di conoscere'. Lo ha sottolineato il presidente Vincenzo Boccia a Radio ...

Cosa succede se Bruxelles boccia la Manovra italiana : L'obiettivo dei paesi dell’area euro è di azzerare il deficit e ridurre il debito. L’aggiornamento del Documento di economia e finanza approvato dal governo italiano va invece in una direzione opposta. Come reagirà la Commissione europea? Ecco le tappe e gli scenari possibili...

Salvini : “Me ne frego di Bruxelles - se boccia la Manovra la faccio lo stesso” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, lancia un chiaro messaggio all'Ue sulla legge di bilancio e sul deficit al 2,4%: "È una manovra che investe su coloro che soldi non ne hanno: pensionati, giovani disoccupati. Se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare me ne frego e lo faccio lo stesso".Continua a leggere

Manovra - Boccia 'Confindustria crede nella Lega'. Calenda 'Vergognoso'. La replica 'Non sa organizzare cene' : Un botta e risposta al veleno che infiamma ulteriormente la polemica politica sulla Manovra, nel giorno in cui il capo dello Stato richiama al rispetto dei conti . Protagonisti del battibecco sono da un lato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dall'altro ...

Manovra - volano stracci tra Boccia e Calenda : "Confindustria crede nella Lega" - "Endorsement vergognoso" : L'ex ministro commenta così le parole del presidente dell'Associazione degli industriali che ha detto che le imprese credono "fortemente nella Lega"

Berlusconi boccia la Manovra : "Va cambiata - impoverisce" : "Questa manovra impoverisce tutti". Silvio Berlusconi dopo la nota di aggiornamento del Def varata dal governo non ha dubbi e boccia senza usare giri di parole la ricetta economica proposta dai gialloverdi. Il leader di Forza Italia pone l'accento sui rischi che corre il nostro sistema economico con una manovra al 2,4 per cento del rapporto deficit-Pil. Il giudizio del Cavaliere è netto: "Rivolgerò un appello a questo governo affinché cambi le ...