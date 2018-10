Manovra 2019 | quel tanto che basta per pompare la campagna elettorale

huffingtonpost

: Conte: 'Confermiamo linea #manovra, riforme già dal 2019. Sarà seria, razionale e coraggiosa'… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Confermiamo linea #manovra, riforme già dal 2019. Sarà seria, razionale e coraggiosa'… - renatobrunetta : In mezzo al valzer di fake news che il governo sta diffondendo su effetti manovra, ci ha pensato #Confindustria a r… - Agenzia_Ansa : #Manovra, #Tria: 'Calo del #deficit dopo il 2019'. #Moscovici: 'Faremo rispettare le regole, ma una crisi tra… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Più che un segnale per rasserenare i mercati, la mossa, ovvero il ritocco del deficit per il 2020 e 2021, pare un modo per precostituirsi l'alibi del "grande conflitto" con l'Europa matrigna. E tenerlo alto, mettendo in conto che possa bocciare la "del popolo". Ecco, sembra una rassicurazione, ma resta l'azzardo giocato fin qui attraverso unaomerica, che si trasmette per tradizione orale, in una conferenza stampa senza domande, negli spin dei partiti e nelle dirette facebook. A una settimana dagli annunci trionfanti dal "balconcino" di palazzo Chigi, non c'è ancora una tabella compiuta, fatta di numeri certi e indicazione di coperture, anche se viene dato come imminente l'approdo in Parlamento.È l'azzardo di un calcolo politico che tiene come orizzonte le europee, più che la legislatura. Un anno e via, poi si vede, rinviando tutto all'Europa ...