Manovra 2019 | frenata sul deficit Nel 2020 al 2 | 1% | l' anno dopo 1 | 8%

Manovra - Tria : dimezzeremo il gap tasso crescita con Ue nel 2019 : 'Con questa Manovra arriveremo a dimezzare il gap tra il tasso di crescita italiano e il tasso di crescita Ue nel primo anno, nel 2019'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi. 'Il deficit/Pil incorpora nel primo anno 0,2 punti percentuali di investimenti addizionali, 0,3 punti percentuali nel ...

Manovra : Conte - coraggiosa per 2019 - solleciterà una forte crescita : "Abbiamo rispettato gli impegni. Con Tria avevamo preannunciato una Manovra seria, responsabile e coraggiosa. coraggiosa soprattutto per il 2019 perchè riteniamo che il nostro paese abbia bisogno di una Manovra che solleciti una forte crescita. Sara' molto significativo per il piano sugli investimenti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al ministro ...

Manovra - ok alla Nota sul Def al vertice del governo : “Deficit al 2 - 4% nel 2019 - 2 - 1 al 2020 - 1 - 8 al 2021” : Il rapporto deficit/Pil sarà fissato al 2,4 per cento nel 2019, poi scenderà al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 nel 2021. E’ quanto deciso da un vertice di governo sulla Manovra finanziaria, a cui hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, anche i ministri dell’Economia Giovanni Tria e degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. La riforma della legge Fornero sulle ...

Manovra - intesa nel governo. Frenata sul deficit/Pil Al 2 - 4% solo nel 2019 - poi scenderà al 2 - 1 e all'1 - 8 : Il rapporto deficit/Pil sara' fissato al 2,4% nel 2019, poi scendera' al2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021. E' quanto confermano fonti digoverno, a vertice ancora in corso a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

